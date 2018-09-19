強化資安 我將組跨國聯防體系

2018-09-19

中國假新聞干預年底大選 我也尋求與他國聯手因應

〔記者蘇永耀、李欣芳／台北報導〕網路假新聞乃至駭客攻擊等事件頻仍，政府除擬加強法制面作為，也將強化跨國聯繫及合作。國安人士昨指出，台灣將與邦交國及理念相近國家合作組成資安虛擬聯防體系，提升資安事件跨國通報及應變效率。在假新聞的部分，也與其他有類似遭遇的民主國家啟動跨國合作。

外媒曾報導，在台灣年底大選前，中國對台灣網路的干預恐激增，包括民進黨官網被入侵、政府機構頻遭駭、社群網站的假新聞層出不窮等，這是北京當局在境外「施展權力」最新跡象。報導並說，北京當局極有可能效法俄羅斯對美國發動網路戰，透過駭客廣泛散播不實消息，將選舉結果導向有利於中國的一方。

對於假新聞頻傳，國安人士說，這與網路駭客攻擊等資安議題雖屬不同層次，但諸多網路上的假新聞「製造地」都來自中國，等於是「通俄門」的中文版，如何迅速追溯源頭，立即做出防範、避免惡性傳播，同樣屬於網路安全的一環，政府強化資安作為，也有助於因應這些不同型態的網路攻擊。

中國如「通俄門」中文版

相關人士指出，假新聞不僅在台灣，許多民主國家都有類似遭遇，因此台灣與不少國家已經啟動相關合作，就相關類型的網路攻擊、假訊息危害等研議因應之道，以完善資安工程。

在強化資安作為方面，國安人士表示，政府過去較為側重國內的聯防體系，如中央機關的橫向合作，或中央與地方機關之間，未來將更擴大與邦交國及理念相近國家的資安合作項目，包含政策、法規、技術研發、共同打擊犯罪、資安事件通報分析與防護能量等外交面向合作。

根據國安會剛提出的國家資通安全戰略報告，跨國合作項目包含透過國際組織或多邊協議，強化網路犯罪聯防與資安事件情資分享。另並透過國際合作，強化資安科技尖端技術研發能量。

在修法遏止假新聞方面，蔡政府研議修正國安法等法令予以規範，行政院副發言人丁允恭昨表示，目前假新聞浮濫，甚至有部分是境外不友善勢力的蓄意操弄，影響國家安全，因此內政部、ＮＣＣ等部會與機關，正在對相關法規進行檢視、研議，同時會參酌民主國家的相關經驗，衡平言論自由與國家安全。

丁允恭說，立委葉宜津已提出國安法修正草案，將網路領域列為國安範疇之一，政府也認為假新聞的問題有些是來自境外力量的蓄意操作，可能會構成對國家安全的影響，不能忽視。

內政部長徐國勇表示，國安法若要修法，牽涉陸委會、法務部、ＮＣＣ等跨部會討論；涉及警政方面，內政部和警政署會蒐集資料，研究盤整。官員表示，未來修改國安法，遏止網路世界假新聞流竄，是可能的方向之一，但政府絕對不會以修國安法為藉口，來打壓新聞自由。