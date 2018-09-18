土地糾紛 被判拆屋還地 推柴油桶闖法院

2018-09-18

貨車載8油桶 推入苗栗院檢

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣六十六歲男子湯逢泉昨下午開著載有每桶容量三百公升的八個藍色大油桶大貨車，到苗栗地方法院及地檢署，將後車斗對著大廳大門口，湯男爬上後車斗不斷叫囂「司法不公」，並將油桶一一推入大廳，桶內柴油、廢機油流出，院檢大樓頓時滿布刺鼻油氣味，這時湯男揚言點火自焚，險釀大災，法警六分鐘後將他制伏，這些油料數量尚難估計，若都裝滿油、即達兩千四百公升，一旦引燃，苗栗院檢恐陷入火海，後果難料。

湯男被押上警車前大喊「警察、檢察官、法官都是強盜」、「警察、司法官都是畜生不如的官員」，面對偵訊情緒激動，頻罵司法不公，苗栗警分局昨晚依殺人未遂及公共危險罪嫌將他送辦。

不服判決 叫囂「司法不公」

警方調查，湯嫌因土地糾紛案被苗栗地院判決拆屋還地，他不服判決，昨開大貨車，下午三點四十分載著八桶汽油出現在苗栗院檢大廳門口，隨即將油桶推進大廳，油料瞬間流出。目擊志工說，大貨車先倒車頂開大廳大門，車上載有藍色桶子，原以為是餿水桶，湯男下車後，被告知不能這樣停，他仍跳上後車斗，將桶子一一推滾入大廳。

湯嫌揚言點火自焚 幸被制伏

湯連聲喝斥「走開，不關你們的事」，志工聞到油氣味趕緊打一一九，並到一樓辦公室要人員疏散，隨後法警趕來，湯又高喊司法不公，怒斥法警走開，一名法警衝到貨車旁，伺機將湯拉下，隨後被四、五名法警制伏，並搶下打火機。

湯載的油桶，其中七桶滾進大廳，最後一桶來不及傾倒就被制伏，警方在貨車上發現以寶特瓶製作的引信，而留在貨車上油桶為空桶。

警方說，八個油桶中，有兩桶是廢機油、五桶是柴油，每桶滿裝約三百公升，有多少油倒在院檢大廳，難以估計。