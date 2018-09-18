中國刻意操控 法部：依國安法論罪

2018-09-18

〔記者楊國文、黃捷、溫于德／台北報導〕假新聞充斥，擾亂輿情，許多來自網路上的「內容農場」，情治單位有線索指部分新聞受中國政府幕後操縱。法務部表示，除刑法外，現行選罷法、證券交易法等特別法都訂有追究假新聞的相關刑責，若查出確由中國刻意操控、散佈，可依國安法論罪；如果法規規範不足，可由國安部門研究有無增修必要。

法務部官員指出，假消息若查有實據，在刑法的煽惑他人犯罪、誹謗罪、恐嚇罪都已有刑責。若情節輕微，只能依行政罰性質的社維法裁罰；若刻意散佈謠言，引起公眾恐慌，相關專法也有法規論罪，且刑責相當重，如在股市製造謠言，意圖影響市場交易價格，將觸犯證券交易法，最重可處十年徒刑。另外，年底九合一選舉競爭激烈，若刻意散佈假消息，欲使特定候選人落選，將觸犯選罷法規定，最重可處五年徒刑。

而對於中國假新聞滲透台灣，司法該如何面對，法界看法不一。律師周武榮認為，中國以政策支持，不斷擴大網軍，外界稱之為「五毛黨」，是一個有組織，能夠顛覆台灣安全的團體，台灣必須升高法律層級，以國安法制衡，「加重」刑事責任。以誹謗罪「加重」要件為例，目前法條均僅針對「個人」，建議未來加入「單位」。

曾任檢察官、現為律師的翁偉倫指出，政府若要運用法令手段遏止假新聞，在不限制憲法保障言論自由前提下，可針對有查證義務的媒體、或有系統性操作的網軍，訂立行政罰鍰控管，防止媒體隨風起舞。

翁偉倫說，立委先前提案「假新聞關三天」，是列在社會秩序維護法裡，並不會留下前科，若政府要拉高層級到刑法、甚至是國家安全法，應修法訂出更嚴格的構成要件。

政治大學法律系教授王立達則認為，若中國網軍真由軍方組成，技術能力顯然已在法律層面之上，建議應以「技術打擊技術」，如總統蔡英文日前宣布成立的「第四軍種」，用以牙還牙方式打擊。