葉菊蘭挺蘇 批侯難逃良心審判

2018-09-17

〔記者陳心瑜、邱書昱、賴筱桐／新北報導〕轉型正義吵得沸沸揚揚，鄭南榕遺孀、前客委會主委葉菊蘭昨力挺民進黨新北市長參選人蘇貞昌。她說，蘇從美麗島時代擔任辯護律師開始，就站在改革、正義的一方，而相較「有些人」就像漢娜鄂蘭所說的「平庸的邪惡」，最後還是難逃自己良心的審判，暗批國民黨新北市長參選人侯友宜。對此，侯以「家屬的心情我能夠理解」一語帶過。

侯：能夠理解家屬的心情

葉菊蘭昨參加蘇貞昌的客家後援總會成立大會，對於轉型正義被藍營指為選舉操作，葉菊蘭說，因為此事重提鄭南榕，而鄭是台灣正能量的代表，平庸邪惡之人已經無法再傷害鄭，任何選擇做為「平庸邪惡之人」的這些人，最後還是難逃自己良心的審判。

記者追問誰是平庸邪惡之人？並轉述當年的帶隊官侯友宜表示自己問心無愧；葉菊蘭則重複，「希望上帝永遠憐憫這些平庸邪惡之人」，間接指侯友宜就是平庸邪惡之人。

葉菊蘭表示，希望給蘇貞昌鼓勵、加油，因此現身支持。她表示，國民黨在威權時代，將母語趕出校園，蘇擔任屏東縣長時，讓教師教授客家語，將客家話找回校園，她也認同蘇是認真做事、踏實的人，從台灣尾做到台灣頭、從省議員當到院長，代表改革且進步的正義力量。

蘇貞昌指出，如果鄭南榕活在今天就不會被迫害，是因為有鄭才有言論自由，「誰在當年做了甚麼事，歷史一定會還公道。」促轉會希望發掘真相、還原歷史。