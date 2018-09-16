加速淘汰二行程機車// 交部加碼 補助多一倍

2018-09-16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為改善空氣品質，加速淘汰二行程機車，車主如欲報廢二行程機車，除環保署補助一千元外，交通部正規劃「淘汰老舊二行程機車補助計畫」等量補助一千元，車主共可領兩千元，等於加碼一倍，但前提是車主必須選擇使用電子票證，且先自行儲值搭乘大眾運輸，事後才能領到這筆補助費用，目標年底之前上路實施。

環署補助1000 交部加1000

根據環保署委託檢測機構及機車排氣定檢統計數據，移動污染源占所有境內細懸浮微粒（ PM2.5 ）排放約三十％至三十七％， 其中二行程機車約占二％至二．六％，在排放碳氫化合物（HC）方面，二行程機車是四行程機車的二十倍，一氧化碳（CO）約為兩倍；截至去年底，全台使用中的二行程機車約有一○九萬輛，當中五十CC以下二行程機車佔大多數；不過到今年八月，大約只剩下九十萬輛。

目前車主報廢二行程機車，可獲得環保署發給三百元獎勵金以及每輛車一千元補助金，未來車主選擇領電子票證的話，環保署的一千加上交通部一千，可享有兩千元補助；但交通部構想，不直接把錢撥給車主，而是車主要先使用電子票證，於明年六月底前，搭乘公共運輸滿兩千元後，才將補助金交給車主；車主若於期限內搭公共運輸金額未滿兩千元，則採實報實銷方式，搭多少就給多少。適用公共運輸運具包含捷運、輕軌、公車、客運等，台鐵目前尚未確定，高鐵則不會納入。

儲在電子票證 搭大眾運輸

環保署空保處簡任視察胡明輝表示，二行程機車淘汰補助費用，由第一線環保局負責審查、撥款，八月底各地環保局開會討論，與會者多擔心撥款時，報廢機車的車主預期會有兩千元，但實際搭乘大眾運輸金額未滿兩千，領不到足額，會產生爭議；後來確定電子票證公司可提供消費紀錄，證明車主搭乘費用支出，各地環保局實施意願增加。不過，該措施上路後，仍採雙軌並行，車主可以選擇領現金一千元或是電子票證兩千元，不會強迫一定要選擇電子票證。

目前電子票證包括悠遊卡、一卡通、愛金卡（icash2.0）、有錢卡（Happy cash）四種，是否會免費發放電子票證或限定哪張電子票證，後續將與票證公司洽談確定。