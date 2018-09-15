蘇啟誠留學大阪 未料也成生命終點

2018-09-15

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕已故的駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠，今年七月到任後接受日本「產經新聞」訪問時表示，大阪是他留學的地點，和這塊土地有深厚的感情，未料他最後也選擇大阪做為生命的終點。

同仁透露 蘇前晚下班並無異狀

大阪辦事處人員透露，蘇啟誠十三日傍晚下班前還與同事道別，感覺和平日一樣，沒想到如此一別竟是天人永隔，處裡的同事都很悲傷。

辦事處官員也透露，最忙的四、五、六日三天，蘇啟誠的確顯得比較疲累，但近日風波逐漸平息，辦事處也回復正常作業，十五日除了有六處協調會之外，還將舉辦座談會，十三日蘇啟誠下班前沒有異狀，直到十四日早上未上班，派人前往宅邸查看，才發現出了意外。

今年七月 那霸調任大阪處長

一九五七年出生於嘉義縣的蘇啟誠，畢業於東吳大學日文系，並在文化大學日研所取得碩士學位，一九八八年留日、取得日本國立大阪大學的博士學位。一九九一年進入外交部，一九九五年起外派駐日外館和亞東關係協會。據說擔任駐日代表處秘書時獲時任駐日代表馮寄台的賞識，二○一一年升任為亞東關係協會副秘書長，二○一三年出任駐那霸辦事處處長，今年七月調任駐大阪辦事處處長。

蘇啟誠是一位非常熱誠的外交官，幾乎所有和他接觸過的媒體記者均給予這樣的評語：「他是少數會回撥電話給記者的外交官」。今年二月白狼之子張瑋前往沖繩與當地黑幫接觸時，本報記者也透過電話向當時擔任那霸處長的蘇啟誠查證，蘇啟誠不但詳盡解說，也表達了他對黑道跨海合作的憂慮。

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