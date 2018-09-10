民間都更4年拚120件 引資2千億

2018-09-10

推估更新後房地產價值可超過5200億元

〔記者徐義平／台北報導〕針對高齡住宅耐震不足等問題，內政部日前核定二○一九到二○二二年的都更發展計畫，預計每年核定民間都更案卅件、四年達一二○件，吸引民間超過兩千億元資金投入，更新後的房地產價值超過五千億元；另由政府主導的公辦都更，每年度推動廿五件、四年達到一百件目標。

公辦都更4年目標100件

根據未來四年都更發展計畫，以過去平均一件民間都更案，可吸引投資金額約十六．八七億元推算，四年就可吸引逾兩千億的民間投資金額，創造四．五萬餘人的就業人口；再依據都更案更新完成後平均一件房地產總價值約四十三．六八億元推算，若四年可達成一二○案核定目標，推估更新後房地產價值可超過五千兩百億元。

內政部政務次長花敬群表示，以今年上半年共核定卅二件都更案，加上近廿件危老案，全年合計有機會破百件；也因包括危老在內的都更申請動能增加，未來四年都市更新發展計畫預算較過去四年增加一倍。

但瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛直言，都更三大困難是人、錢及法，這些都無法速成，只要都更條例修正草案還未完成三讀，建商在進退失據情況下，還是傾向少碰民辦都更案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也說，老宅是全面性的問題，但因各區域房價、地價差很大，在房價、地價較高區域，就算修法降低審查爭議、透過危老條例增加容獎等，但站在都更戶角度，還不如可同面積換實坪且加送車位；房價及地價較平實區域，若是土地持分較低的舊大樓，住戶因可分回空間不多，也難以推動都更。