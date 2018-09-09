新聞分析》民調與選票的落差

2018-09-09

記者蘇永耀／特稿

選舉民調是在特定時空下所測得的民意數據，隨著選戰的加溫、各項議題的交鋒，以及整體政治氛圍的變化，民調「跌破眼鏡」的情況也不時出現。例如二○一四年的選舉，新北市長及桃園市長的選舉結果，就與先前各機構民調出現顯著落差，民調數字與選舉結果，依然存在著「誤區」。

二○一四年選舉，新北市長朱立倫挾著連任氣勢，各機構民調都預測大幅領先民進黨提名的前行政院長游錫堃。例如本報在當時七月所做民調，差距十五個百分點，而九、十月間無論是世新大學還是聯合報等機構所做出的民調，更達二十二及二十三個百分點的差距。

即便到選前一個月，聯合報民調更擴大差距為二十七個百分點。而世新及三立測得的民調則縮小至十一個百分點，眾家民調幾乎均預測朱立倫在支持度及看好度上「絕對」領先對手游錫堃，但選舉的結果朱僅贏游兩萬多票，不到兩個百分點，朱立倫最後險些「翻船」。

由於幅員廣大、城鄉差距等複雜因素，新北選舉的民調原就極具挑戰性，加上藍綠選民表態程度不一，亦有民調專家認為應針對新北民調適度加權，才能更接近真實的支持度。

桃園市長選舉更是一場「大驚奇」，四年前同樣具有連任優勢的吳志揚，對上挑戰者鄭文燦。各民調機構均一面倒預測吳志揚處於領先，本報在當時六月所做民調為差距五個百分點，到了九、十月間，ＴＶＢＳ及聯合報分別做出兩人差距達十七、二十三個百分點；選前最後一個月，ＴＶＢＳ預測差距十九個百分點，聯合報為二十四個百分點，三立民調也預測吳領先鄭九個百分點。

但選舉結果，鄭文燦則倒贏了吳志揚三個百分點，近三萬票，得票率甚至破了五成，民調在當屆桃園市長選戰完全失準。

從二○一四選舉的平均民調數據看，新北市長的民調與實際選舉結果，有十個百分點的落差。桃園市長更有十五個百分點的差距。但同樣預測「一面倒」的台南市長、高雄市長民調，各家數據卻比較接近實際結果，民意調查所出現的「南北差距」，乃至於這些尚未被探知的「隱性選民」，不僅考驗著民調方法，同樣有待參選人衝刺選戰積極挖掘。