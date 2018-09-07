日2機場停飛 交通大亂 我加開班機疏運旅客

2018-09-07

〔編譯茅毅、記者陳宜加／綜合報導〕天災重創日本！大阪關西機場因燕子颱風破壞持續關閉中，日本首相安倍晉三六日宣布，關西機場預定七日先恢復日本國內線運作，國際線的重啟時程未定；不過北海道札幌新千歲機場昨又因強震停電關閉，航空運輸大亂，今天往返台灣與北海道札幌、關西大阪兩地機場間的航班全數停飛，華航、長榮、台灣虎航均加開班機或放大機型，從鄰近其他機場加強疏運旅客。

關西機場國內線重啟 國際線未定

北海道札幌昨凌晨發生規模六．七、震度七級的強烈地震，新千歲機場因供電中斷，機場暫時停止運作，對外道路交通也受阻。華航、長榮昨天往返札幌共計六個航班，全數取消。

為疏運旅客，長榮宣布，往返台北─函館的BR138、BR137將放大機型飛航，由A321-200更換為A330-300。目前營運札幌航線的航空公司還有酷航、樂桃航空，兩航空公司今天航班動態預計上午才會宣布。

北海道另有旭川、函館2航線

北海道另有旭川、函館兩條航線由長榮、台灣虎航營運，兩座機場並未受強震影響，昨日航班動態均正常，但湧入大批國際旅客急待出境。

另外，關西機場遭風災重創，至今全數航班停飛；日本放送協會（NHK）五日晚間報導，燕子颱風雖已遠離，但災情仍持續發酵，包括大阪府在內共十個府、道、縣，因燕子而全毀或半毀的住宅已知多達一七三九棟。

燕子颱風重創 災情擴大

由於淹水和聯外橋樑受損，一度有多達八千名旅客、工作人員受困關西機場，在高速船及巴士持續接駁下，五、六日已陸續離開「孤島」般的機場。不過關西機場為日本關西地區（又稱近畿地區）門戶，包括客機及貨機一天約達四百個航班，機場癱瘓恐重創關西觀光旅遊業和商業。

大阪府知事松井一郎六日提出以神戶機場，以及一九九四年關空啟用後即轉型為日本國內線機場的伊丹機場，暫時充當替代機場構想。