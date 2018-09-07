中國對台31條 陸委會：已產生國安風險

2018-09-07

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會昨公布「壯大台灣八大策略︱因應中國大陸對台卅一項措施」實施成果報告。報告指出，實施逾半年，台商赴陸投資減少，也因此研判赴陸工作的國人也可能隨之減少，此外，公立與頂尖大學沒有教師赴陸任教，對赴陸就學影響也不大，整體而言，對我影響並不明顯，但已產生國安風險。

利誘台灣人放棄主權

陸委會報告強調，近來中國大陸標舉「一中原則」及「反獨」旗幟，一方面對台進行軍事恫嚇、外交脅迫及政治打壓，另方面推動以促進兩岸經濟社會融合的「融台」政策。「對台卅一項措施」以「同等待遇」等優惠手段，策略性利誘台灣人民放棄做自己主人的權利，最終付出失去民主、自由、人權代價，對台灣已構成國安的巨大挑戰。

陸委會副主委李麗珍表示，經濟部投審會統計，今年一至七月我對陸投資核准金額為五十二．二一億美元，較去年同期減少二．七七％。二○一六年國人赴陸工作四十．七萬人，較二○一五年減少一萬三千人，雖赴陸就業最新統計要到年底完成後才公布，但從台商投資趨勢，國人赴陸工作可能持續減少。

學生仍優先留學美英

此外，教育部調查，公立與頂尖大學並無教師赴陸任教，至於私立學校教師或大學及研究所畢業生赴陸任教，目前無特殊異常狀況。雖然今年陸方大幅降低「學測」申請標準，或增加學生赴陸就讀意願，但多數學生仍優先選擇赴美、英等國留學，去年赴陸就學為二五六七人，約佔赴其他國家就學人數的六．五％，評估影響不大。

在醫師赴陸方面，李麗珍解釋，近年向衛福部申請良醫證赴陸行醫者，平均每年百人，二○一六年及二○一七年分別為二○四人及二三四人。今年一至八月申請良醫證僅一○八人，有降溫情況。在文化輸陸方面，迄今多是「口惠實不至」，中國大陸各省市均無實際放寬措施。

李麗珍強調，行政院已在三月公佈八大策略和卅九項工作，目前已完成廿三項工作，其餘十六項工作持續推動中。為因應陸方持續推出「融台」相關措施，政府將進一步從優化創新創業環境、強化人才政策、積極排除投資障礙、推動行動支付，以及強化金融市場發展等七個層面，加強因應。

實際做法包括：強化國發基金與國際創投合作、增加新創上市櫃彈性、加速推動「證交法修法」延長庫藏股年限、盤點前瞻基礎建設中可採取促參機制、善用「民間參與公共建設投資平台」、盤點清查公告並強制拍賣閒置產業用地等。