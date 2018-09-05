委國通膨慘 餓到吃寵物

2018-09-05

物價恐飆1萬倍 130萬人營養不良

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕新興國家委內瑞拉面臨惡性通膨，國際貨幣基金（ＩＭＦ）推估其今年通膨率超過「百分之一百萬」，也就是消費物價較去年飆漲一萬倍；委內瑞拉兩週前啟用新貨幣「主權玻利瓦」（sovereign bolivar）、以舊鈔十萬元換新鈔一元；很多民眾因糧食短缺三餐不繼，極度飢餓下不得不宰食寵物貓狗，兒童營養不良餓到無法上學。

委內瑞拉近四年來，面臨政治趨向專制、經濟衰退及國民大規模出逃的多重危機，經濟大幅萎縮三分之一，原油出口量近幾月來年減四十％、至每日約一四○萬桶。聯合國估計，二○一五年以來，委內瑞拉已有一六○萬人因經濟崩盤、國內糧食與醫藥等基本必需品短缺，逃離家園到哥倫比亞、巴西、秘魯、厄瓜多等鄰近國家找工作和食物，多達一三○萬人營養不良。

英國ＢＢＣ報導，委國總統馬杜洛八月宣布將最低薪資調漲三十五倍前，每月最低薪資三百萬波利瓦（約三七二台幣），物資嚴重短缺，一個保險套要價逾一百萬波利瓦，相當民眾工作十天薪水，引發性病傳播等問題，不少十九、二十歲年輕女性被迫結紮。

馬杜洛政府為對抗惡性通膨，週一宣布銀行業法定存準率由三十％提高至一百％；從十月起提高大量補貼的汽油價格到國際水準，並在邊界州啟用國家核發身分證來遏制走私。

全球金融海嘯迄今已十年，新興經濟體負債不斷提高，新一波危機可能爆發，不少經濟學家認為，繼土耳其之後，巴西、南非、俄羅斯和印尼等國都可能陷入債務危機。麥肯錫（McKinsey）全球研究所估計，全球債務總額已從二○○八年危機爆發前的九十七兆增至一六九兆美元；美國馬里蘭大學經濟學教授歐茲昌（Sebnem Kalemli-Ozcan）警告，土耳其今年里拉暴貶四十％的危機「只是開端」。

土耳其企業和銀行近幾年大量舉債借入美元和歐元，為興建橋樑、醫院、發電廠，甚至是容納郵輪的巨大港口籌資，現面臨無力償還的困境。據土耳其官方統計，一年來物價已攀升近十八％，生產者物價也漲超過三十二％，通膨加劇。