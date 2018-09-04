台灣全球最大保麗龍廠 爆兒爭產撕破臉

2018-09-04

見龍化工 營收超過六百億元

〔記者溫于德、劉晉仁／台北報導〕全球最大保麗龍（發泡聚苯乙烯）廠「見龍化工」創辦人廖有章二○一○年離世後，其兩子為爭家產鬧得不可開交，甚至對簿公堂，連老母親都被扯進來！

創辦人廖有章 留逾百億資產

媒體報導，見龍創辦人廖有章病逝當年，公司營收已超過新台幣六百億元，獲利至少三十億元。據了解，廖有章家產遺留給長子廖振鐸、次子廖文鐸，兩兄弟身價超過百億元，但在廖有章死後，兩兒子心結也逐漸浮上檯面。

廖振鐸指出，父親數年前在英屬維京群島（ＢＶＩ）成立三龍公司並任唯一股東，董事由父親與兩兄弟一同擔任，成立目的是為投資見龍；父親後因病、也考量長子有能力處理三龍事務，指派他接任公司執行長；豈知胞弟廖文鐸利用老母配偶身分，向ＢＶＩ法院聲請登記為臨時性遺產管理人，也違法解任他三龍董事身分，因而聲請確認母親與三龍間董事委任關係不存在。台北地院日前已判准，可上訴。

兄弟對簿公堂 老母也被牽扯

親近胞兄人士說，廖振鐸力爭三龍，主要是因其父過世後，才搞清楚三龍已實際控制見龍大部分股權，因而提告爭回三龍主動權。

廖振鐸在書狀痛批胞弟，為一己之私引導老母「僭」以三龍唯一股東身分，違法召開股東會、解任長子董事職務，再促老母違法自選為新任董事、行使三龍股東權利，嚴重影響公司營運。

被告方抗辯，ＢＶＩ法院二○一一年八月已裁定、老母是唯一股東暨臨時性遺產管理人，股東會才會解任長子董事職務；此外，台灣法律雖拒絕承認國外裁定，仍請求國內法院從寬、主動承認外國裁判。

除本件官司外，廖姓兄弟早在父親死後即因家產繼承、數度興訟；至於老母，也曾提告要求兄弟應連帶給付丈夫剩餘財產，今年五月已獲判賠一億三千萬元。