蔡政府首度執行死刑// 殘殺妻女 李宏基槍決

2018-09-01

〔記者吳政峰、楊國文、李欣芳、黃佳琳／綜合報導〕男子李宏基二○一四年殺害前妻及六歲稚女，還嗆要報復前妻家屬「不死不休」，前年底判死確定，拘禁在高雄看守所四年，法務部長蔡清祥審酌他的手段兇殘、視人命如草芥，犯行令人髮指，前日簽下他的死刑令，昨下午三點卅七分交由高雄高分檢執行，一槍斃命，成為蔡政府執政以來首位伏法的死囚。

蔡清祥上任46天 簽死刑令

上任第四十六天簽下死刑令的法務部長蔡清祥表示，他是法律人，處理死刑執行是依法行事，簽准執行令抱持平常心；對於待決死囚，他說，死刑執行審議小組逐案審查中，只要符合死刑執行的案件，會送交他來簽准。

總統府、行政院昨表示尊重法務部依法辦理，這是法務部的權責，蔡總統不會介入，部分人士上綱到選舉或拿總統的私人生日無謂影射，是想模糊焦點的政治操作。對於被指刻意選在九合一大選前三個月執行槍決，法務部明確表示與選舉無關。

李泯滅人性 侵害兒童權利

據了解，兇殘殺童、殘害婦孺犯行，是認定李宏基「應該執行」的主要考量因素之一；法務部指出，李殺害手無寸鐵的前妻及六歲女兒，手段兇殘、泯滅人性，侵害「兒童權利公約」重視的兒童固有生命權，符合「公民與政治權利國際公約」所指「情節最重大之罪」，已無教化可能性，有執行死刑必要。

監所人員說，李宏基伏法前神情平靜，吃了兩口滷菜、抽了一根菸，說了一句「對不起家人」，隨即自己走到行刑處趴下伏法。

法務部指出，停止死刑不具正當性，在「依法行政」原則下，貿然停止執行死刑無法獲得民眾支持，雖然死刑非解決良方，但為發揮刑罰抗衡犯罪的功能，在「求其生而不可得情形下」，還是有維持最後手段嚴厲性的必要。

官員說，雖然廢死為國際潮流，部內去年也重啟「逐步廢除死刑研究推動小組」，研議廢死後的配套機制，但這些方案非一蹴可幾，甚至部分已廢死國家，近來也有恢復死刑的倡議，我國政策是「減少使用死刑」及「審慎執行死刑」。