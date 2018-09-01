台北市長選舉》操盤手懸缺 柯文哲且戰且走

2018-09-01

以市政工作為主

〔記者黃建豪／台北報導〕九合一選舉投票倒數三個月，爭取連任的台北市長柯文哲仍然找不到競選總幹事，近期還發生競選團隊內部不睦，再加上對手民調回升。面對內憂外患，柯營表示，柯文哲希望只用六千萬元打完選戰，資源真的不多，為了兼顧市長角色，柯大多仍會以市政工作為主，直到十一月才進駐競選辦公室，應對策略只有且戰且走。

柯文哲競選辦公室八月二十七日重新開張，但總幹事卻還在找人，雖柯有意找台北市文化基金會董事長、作家小野幫忙，但至今仍無下文。對於未來競選策略，柯競選辦公室發言人林筱淇表示，現在還沒有總幹事，很難談這件事，且柯仍以市政工作為主，因此沒有內容可以回答。

拉攏小黨、無黨

然而，柯文哲不僅甫與親民黨主席宋楚瑜組成「可頌連線」，日前中山區文昌宮舉行普度，柯即由親民黨市議員林國成帶著逐桌敬酒，還熱情找時代力量議員候選人林亮君、泛藍的無黨籍候選人林婕麗同台高歌，對於拉攏小黨、無黨相當用心。

柯營表示，他們的策略一直以來就是穩紮穩打，隨著柯文哲拿房貸款兩千萬元，加上募款四千萬元，就是希望只用六千萬元完成競選，七、八月先舉辦募款後的感謝派對，初期激起柯粉熱情後；九、十月將回歸市政面，推出政績地圖、臉書成果牆等市政宣傳，柯這段時間都會被市政行程占滿；最後衝刺階段，柯文哲會從十一月八日起向市府請假，正式進駐競選辦公室，在此之前還是以市政行程為主，上班時間都不會去跑選舉。

11月請假衝刺選舉

柯營表示，坦白講他們的資源不多，做民調要花錢，所以內部沒有做民調，唯一參考資訊，就是台北市研考會每個月例行的滿意度調查，他們會透過調查數據，去瞭解哪部分的市政宣傳不足，再去做重點補強。

柯營表示，他們雖打算在選前的十一月舉辦實體的造勢活動，但規模還在評估，既有資源只有這麼多，就得從長計議、且戰且走。