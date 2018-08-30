選定了的林為洲 哽咽退選竹縣

2018-08-30

〔記者彭琬馨、林良昇、黃美珠、蔡孟尚／綜合報導〕一再宣示「選定了」的國民黨立委林為洲態度大轉彎，昨含淚宣布退出新竹縣長選舉；林為洲強調，這個決定並未與黨中央談過，近兩週以來也從未與黨中央任何人聯繫接觸。

江啟臣感謝馬朱洪協調 未提吳敦義

至於外傳黨主席吳敦義欲以林為洲退選交換明年立委提名，陪同林為洲召開退選記者會的國民黨立院黨團總召江啟臣說，林為洲是堅持制度的人，明年的事明年再談。江啟臣並感謝馬英九、朱立倫、洪秀柱等前主席居中協調，但對現任主席吳敦義則隻字未提。

林為洲表示，從政二十多年以來，沒遇過這麼大的衝擊與挫折，幾經長考，他決定留在國民黨內，與立院同志一起打拚。林為洲並說，截至最後一刻，他仍認為擅改制度是不對的，也希望自己是制度改革最後一個犧牲者。林說到激動處眼眶微微泛紅哽咽，陪同的國民黨立委則替林加油打氣，江啟臣強調，林決定退選，「為洲回家了！」

據悉，林為洲在本週前往馬辦與馬深談，向黨內告知退選決定。江啟臣週一到竹縣林為洲家中做最後確認，安排林「回家」的事宜。

由於林為洲之前態度堅定，聲稱參選意志強烈，昨天大轉彎退選，竹縣當地盛傳林為洲因為「經濟因素」選不下去，也傳出吳敦義曾表達「只要林為洲不選，下屆立委仍提名他」的承諾，讓各界質疑國民黨「搓圓仔湯」。林為洲與國民黨中央昨皆否認林、吳有接觸。國民黨發言人洪孟楷表示，這段時間黨中央雖未直接與林為洲接觸，但感謝居間關心的所有黨籍人士溝通協調。

對於林為洲退選，國民黨新竹縣長參選人楊文科第一時間接連打兩通電話向林致意。楊文科說，這段期間林為洲飽受外界誤解，願向林為洲及其支持者致歉，一肩扛起責任，且邀林為洲卅一日陪他一起登記，但林為洲說今天起將出國一週。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方則說，相信林為洲這幾天一定幾經掙扎，畢竟林最在乎的「制度」問題，依然被國民黨高層視而不見，吳敦義甚至不惜用「下一次參選立委」來交換林為洲的退選，這些人民都看在眼中。

民國黨主席、新竹縣長參選人徐欣瑩表示，林為洲選擇退出，不知道是承受了多少的壓力與委屈，但她一定會用公開公平的精神進行改革，為新竹縣帶來新局面、新契機、新希望。