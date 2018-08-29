獄中夫祭8大禁令 不准燙髮 妻訴離判准

2018-08-29

〔記者楊國文、吳亮儀／台北報導〕余姓男子犯下竊盜等罪入獄，魏姓女友為愛犧牲，堅持嫁給已入獄的余男，且不論風雨每週探監，沒想到坐牢的余男擔心妻子不貞，強頒「終生不准燙頭髮」、「不准打扮」、「不准穿衣領太寬衣服」等八大禁令，逼令妻子服從，魏女氣得訴請離婚休夫，獲法官判准。

女為愛堅持結婚 每週探監

犯下竊盜、與少女性交等罪的余男，被判刑四年四月定讞，入獄前隱瞞與未成年女網友性交一事，僅告知女友犯下竊盜案，很快可出獄，當時正與余男熱戀的魏女被愛沖昏頭，仍於前年五月和獄中的余男辦理結婚，婚後每週探監。

夫要她每天寫信、不准打扮…

婚後半年，魏女得知余男性侵少女一事，兩人有了嫌隙，人在獄中的余男擔心妻子另結新歡，強行限制魏女社交和生活的自由，包括不准變心、每天寫信給他、終生不准燙頭髮、不准打扮自己等無理要求，還恐嚇「要絕對遵守、沒得商量」。

魏女認為，這段婚姻已經欠缺夫妻間應有的尊重和信任，訴請離婚。余男否認提出禁令，沒有禁止妻子參與社交或聯絡親友等，反指妻子有憂鬱症。

但高等法院檢視余男寄給妻子的書信、以及他在法庭上「說溜嘴」等情，認定他不僅隱瞞和少女性交被判刑，對妻子限制自由等要求也「顯然無絲毫尊重」，判准離婚；可上訴。

嘉義長庚醫院精神科醫師陳錦宏指出，類似情況的當事人可能面對一連串壓力事件導致身心出問題，法律和婚姻問題都是壓力事件，一個人面對多重壓力，它就像細菌、病毒，若抵抗力弱的話就容易出問題，當事人應尋求專業協助，請專業人員協助評估和幫助。