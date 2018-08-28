「為什麼她都不理我？」稅捐書記刺傷女股長

2018-08-28

32歲男暗戀46歲人妻上司

〔記者余衡、何玉華／新北報導〕在新北市稅捐稽徵處板橋分處擔任書記的三十二歲男子李本正，一年半來暗戀四十六歲的黃姓人妻上司卻未獲回應，長期壓抑情緒影響工作表現，黃女昨約談他、詢問工作狀況，李男情緒失控，持水果刀朝黃女背部刺一刀，黃女濺血失聲驚叫，所幸傷勢未傷及內臟，經送醫縫合已無大礙；李男被逮後供稱，不滿付出感情毫無回應，還一度掩面啜泣哭喊：「為什麼她都不理我？」警方將李男依殺人未遂罪嫌移送法辦。

據了解，單身的李男一年半前調到板橋分處房屋稅科，成為黃姓女股長的下屬，李男被黃女成熟及專業吸引，頻用言語及通訊軟體示好，對方卻毫無回應，每天上班心頭小鹿亂撞讓李男相當壓抑，影響到工作表現，近來屢遭黃女斥責。

示好未獲回應 在辦公室行兇

昨早黃女再度約談李男、詢問工作狀況，李男卻預藏一把水果刀及一把陶瓷刀，趁黃女轉身時，用三十公分水果刀刺向她背部，李男行兇後腿軟跌坐在地，同事立即報案並控制李男、取走刀械，警消到場逮捕李男，並將黃女送醫，黃女傷口寬度約一公分、深度約○．三公分。

黃女表示，平時除收到李男曖昧言語外，並未感受到對方刻意示好，以為只是在開玩笑，並說李男若有示好也會明白婉拒。

板橋分處濺血 將擇期處分

據了解，黃姓女股長個性開朗熱情，在同仁眼中很好相處，新北市稅捐處副處長陳正輝表示，黃姓女股長飽受驚嚇，出院後已回家休養，會讓她請假休息幾天。陳正輝並說，李男表現普通，最近一週來，同仁感覺到他疑有個人因素，情緒有些不穩定，短時間可能無法讓他回到崗位繼續工作，另將擇期召開考績會討論相關處分。