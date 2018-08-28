我亞運添4金 羽球男女今爭冠

2018-08-28

12金已入袋 超越仁川10金紀錄

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕男女神射手接力禦韓、「天菜猛男」龍舟隊再度制霸，加上南投布農族女將谷筱霜空手道擂台絕殺！台灣代表團昨於雅加達─巨港亞運豪奪四面金牌，堪稱本屆迄今單日最大豐收，總計十二金進帳更已超越四年前仁川十金，今天就看戴資穎、周天成在羽球男女單打決賽稱后封王，再接再厲改寫歷史紀錄。

男女神射手 接力抗韓雙金包銀

我國射箭男、女團隊攜手勇闖反曲弓團體賽金牌戰，儘管女團不敵南韓衛冕軍再度「銀恨」，男團則由魏均珩、湯智鈞及羅偉旻出擊，聯手替同胞娘子軍扳回一城，尤其關鍵第四局頂住壓力的壓線十分箭，終以五比三力退南韓，驚險拿下隊史首面亞運男團金牌。

接著登場的複合弓混雙團體賽，首次國際大賽搭配的陳怡瑄和潘宇平膽識十足，決戰宿敵南韓同樣後來居上，靠著潘宇平再見十分箭大逆轉，笑納射箭隊第二金，「真的很想贏他們，當下不去想結果，只把動作做好」。最後看到精準命中靶心時，他笑說：「很爽，也更肯定自己。」

天菜龍舟隊再制霸 谷筱霜空手道奪金

前天才在巨港賽區強壓中國的台灣男子輕艇龍舟隊，隔天一千公尺決賽再接再厲，拚出四分三十一秒一八五佳績，力退地主印尼、南北韓聯軍，加上兩百公尺銀牌、五百公尺金牌，這群花蓮阿美族為班底的「天菜猛男」共獲兩金一銀，每人可獲國光獎金七百五十萬元，苦練多年獲得甜美回報。

至於來自單親家庭的谷筱霜，雖然身高僅一百五十四公分，女子對打五十公斤挾快制高，連挫寮國、尼泊爾、日本、烏茲別克等強敵，繼「小清新」文姿云後為寶島打下第二面空手道金牌。上屆該量級由同樣來自偏鄉的國姓空手道隊學姊辜翠萍封后，如今小師妹天助自助傳承金牌，讓她對兩年後東京奧運充滿無限期待。