F-16升級 戰力翻倍／首批F-16V試飛 明年加入戰備

2018-08-28

〔記者涂鉅旻、游太郎／綜合報導〕我國為強化空軍戰力，耗資一千二百九十六億餘元預算，委由美商洛克希德馬丁公司助我國漢翔公司，升級一百四十三架F-16A/B戰機為F-16V戰機。首批完成升級的四架戰機出廠後，自今年六月至今正進行空中飛行測試，其身影被外國軍事媒體、我國軍事迷記錄下來。據了解，如期程順利，今年完成測試的首批F-16V戰機，明年可望加入空軍作戰序列。

我國一九九二年向美國購得一百五十架F-16A/B戰機，已折損七架，該機種一九九七年服役至今，為台海對空、對面作戰防衛要角。不過，隨著解放軍戰機推陳出新，台海空防逐漸失衡，因此美國在二○一一年售我F-16戰機升級套件，空軍也自二○一二年至二○二三年編列一千二百九十六億餘元預算，將我國現有F-16A/B戰機升級為F-16V，也是F-16戰機家族中最先進者。

我國首批四架F-16V戰機去年已進廠改裝。根據軍方規劃，首批四架F-16V戰機如今年測試順利，估計明年加入空軍作戰序列，其餘一百卅九架戰機，也在今年起以一年改裝廿到廿四架的進度陸續升級。

F-16V戰機的強項，在於換裝AN/APG-83型先進主動相位陣列雷達及新型任務電腦，可同時偵蒐、鎖定多目標，不僅偵蒐範圍優於現役雷達，戰場偵知能力也將「翻倍」，另配備頭盔瞄準系統，讓飛行員「看到哪、打到哪」。

至於武裝部分，F-16V戰機將配備最新型的AIM-9X響尾蛇空對空飛彈，以及美國政府去年售我的AGM-154C遠距遙攻炸彈（JDAM）、AGM-88B型反輻射飛彈，進一步提升戰機火力。