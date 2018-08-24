「八二三」60週年》嚴德發：和平不會建築在敵人善意上

2018-08-24

〔記者涂鉅旻、吳正庭、蘇永耀／綜合報導〕金門「八二三砲戰」昨屆滿六十週年，國防部長嚴德發昨和國軍高階將官、退輔會及金門縣府會官員，赴金門防衛指揮部擎天廳、太武公墓主持紀念活動與公祭。嚴德發表示，八二三砲戰的光輝歷史，不會因時空移轉而遭淡忘，我國面對當前局勢變化，須謹記「和平絕不會建築在敵人的善意上」，持續精進各項建軍備戰工作。

蔡：不會改變堅守家園決心

蔡英文總統昨在臉書貼文表示，這場台灣保衛戰昭告世界，再多的砲彈也不可能改變台灣人堅守家園的決心，六十年前是這樣，六十年後也是這樣。為中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰，是國軍弟兄姊妹不變的任務。支持國軍，做國軍的後盾，也是台灣社會的共識。

嚴德發昨和國防部五名現役上將、前國防部長伍世文、嚴明、退役二級上將葉昌桐、彭進明、吳達澎，以及退輔會、金門縣政府與議會官員一同到太武公墓參加公祭，向砲戰陣亡烈士上香、獻花與默哀，並在金防部擎天廳舉辦紀念活動。

嚴德發表示，當我們享受自由與民主生活時，都須想到八二三砲戰中犧牲奉獻的軍民同胞，同時謹記「有實力才有安全，能備戰才能止戰」的道理。他也保證，國軍絕對不會忘記「保國衛民」的核心價值與信念。

嚴德發等一行人完成公祭儀式離去後，前總統馬英九也自行前往太武公墓祭祀陣亡官兵。馬英九受訪時表示，八二三砲戰這段歷史非常值得紀念，他此行一方面回憶過去，另一方面也盼將來兩岸關係繼續朝和平方向發展。

馬說，將心比心、設身處地為蔡總統思考一下，要避免雪崩式斷交，應該再仔細思考是否回歸九二共識，讓中國能去除我們這邊有任何搞台獨、一邊一國的想法，這些想法如果存在，兩岸是不可能和解的。