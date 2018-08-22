轟政府背叛 薩國議長向台灣人民致歉

2018-08-22

〔記者呂伊萱／綜合報導〕薩爾瓦多昨轉向中國、與台灣斷交，薩國國會議長吉哈諾與在野黨政要紛紛砲轟執政黨馬蒂民族解放陣線（FMLN）所做的決定。吉哈諾向台灣人民表達歉意，並痛批薩國總統桑契斯「不得人心」，背叛友好國家，遠離民主的國際社會，是項「可怕的決定」。

批總統桑契斯「不得人心」

薩國政府昨宣布與中國建交後，美國駐薩爾瓦多大使馬尼斯說，美國正分析薩國與台斷交原因，其中包含許多「令人擔憂的」因素。她直言薩國決定將影響美國與薩爾瓦多的關係，不過，馬尼斯也表示會繼續支持薩國人民。

吉哈諾與薩國首都聖薩爾瓦多市長邁欣德則先後迅速透過推特批評執政黨決定。吉哈諾除是國會議長外，也曾擔任首都市長與薩國最大在野黨「國家共和聯盟黨（ARENA）」的總統候選人。

吉哈諾指出，與台灣斷交是對國際社會產生強力影響的事件，美國大使更已經警告，這將對薩國主要貿易夥伴產生影響，台灣是非常支持薩爾瓦多的國家，斷交讓他感到遺憾，「這是對友好國家的背叛」，並指出薩國正在遠離民主的國際社會。

吉哈諾譴責總統桑契斯不得人心的政府態度，將會導致嚴重後果。吉哈諾將在國會尋求支持民主力量的聲明，以表達對於政府這項可怕決定的反對，也向台灣人民表達歉意。

邁欣德則痛批FMLN做出另一個爛決定，就是「與民主國家斷交，然後和獨裁國家建交」；邁欣德認為此決定不代表薩爾瓦多人民，對民眾也沒有幫助。薩國議員Patricia Valdivieso認為，薩爾瓦多政府與台灣斷交，可能影響生活在美國的三百萬薩爾瓦多人。