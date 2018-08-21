鳳凰衛視收購墨電台 改中文頻道為中宣傳

2018-08-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國保守派媒體「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）報導，總部設於香港的「鳳凰衛視」透過美國紐約一家華人公司，購併墨西哥一家西班牙語電台，日後將改為華語播送。批評者擔心，北京的宣傳將因此籠罩整個南加州華人社群。

據報導，紐約金融投資公司「鴻慧資本」（H&H Capital Partners）七月間從墨西哥「拉丁電台集團」（GRL）手中，買下七萬七千五百瓦調幅（AM）的XEWW AM 690電台。該台位於墨國蒂華納，距美墨邊界僅約十六公里，在南加州地區頗受歡迎。GRL提交的文件聲稱，新買家將提供全套中文普通話節目，包括音樂、娛樂、氣象報導、洛杉磯地方交通及地方華人社群新聞等內容。

外界質疑，該電台將向南加州六十多萬美籍華人播放中共文宣。洛城華語電台KQEV已向美國聯邦通訊委員會（FCC）請願，要求阻止這起購併案，強調若XEWW AM節目受到中共污染或控制，南加州華人社群恐受對北京有利的宣傳灌輸，美國政經體系將遭到破壞。FCC正對該案進行最後審查，七月二十日暫時授權該頻道繼續以西語播送。

FCC文件顯示，該電台未來節目製作地點是「鳳凰衛視美國有限公司」在加州歐文代爾（Irwindale）的地址。H&H負責人霍豔（Vivian Huo）是北京出生的美國公民，她否認鳳凰與本案有關，更不可能介入製播。

基於鳳凰涉及這起購併案的種種跡象，川普政府已著手調查該案對國家安全的影響。美國情報機構向來認定，鳳凰衛視是協助北京宣傳、推動政策的主要海外媒體，與中國情報機構及軍方關係密切。共和黨籍聯邦參議員魯比歐已對此表達關切，促請FCC調查以保護美國安全與經濟利益。

「自由之家」中國問題專家庫克在美國國會作證時指出，鳳凰衛視是美國第二大華語有線頻道，中國中央電視台（CCTV）持有鳳凰十％股份，鳳凰董事局主席兼行政總裁劉長樂是前人民解放軍宣傳官員，與中國政府領導人關係密切，因此鳳凰衛視不會偏離其對北京設定的官方宣傳主題報導。