823台海戰役60週年 新兵獻花 向老英雄致敬

2018-08-17

今年是八二三台海戰役六十週年紀念，二百名參戰老英雄昨受邀參加高市紀念活動，面對中國軍機繞台等威嚇不斷，中華民國八二三台海戰役戰友總會副理事長郭順序認為，世界倡導和平，台灣人只要自立自強，有能力保衛國家，就不需要害怕。

陸軍步訓部帶來戰技操演，中正預校獻唱軍歌「老兵」等，軍歌嘹亮讓老英雄也跟著哼唱。步訓部體幹班新兵獻花給老英雄，感謝老英雄當年的浴血奮戰、保衛國家，才有今日的台灣安定，象徵國軍世代傳承，共同守護家園，感動多名老英雄，忍不住紅了眼眶，場面溫馨感人。（記者陳文嬋）