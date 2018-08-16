接待總統喝咖啡遭中方圍剿 85度Ｃ被迫挺九二共識

2018-08-16

〔記者鍾麗華、楊雅民／台北報導〕中國又對台商進行政治獵巫行動！總統蔡英文「同慶之旅」過境美國洛杉磯，路過85度Ｃ門市喝咖啡，前晚被中國官媒「環球網」批評，中國網民並揚言抵制，中國85度Ｃ昨出面發表聲明，強調堅定支持「九二共識」、秉持「兩岸一家親」信念，並以「台灣當局領導人」稱呼蔡英文，但是85度Ｃ的聲明也遭到台灣網友圍剿，揚言抵制。

「環球網」前晚報導，85度Ｃ公然為過境的蔡英文送上訂製「大禮包」，令人氣憤。中國僑領鹿強受訪時表示，「禮包上寫著蔡英文的名字以及日期，顯然這是有所計畫和準備的。」他質疑，「85度Ｃ對蔡英文的執政政策是支持的，至少不反對，但85度Ｃ在大陸開有很多分店。我們想請85度Ｃ解釋一下，他們為何這樣做？」

在中國門市遭市場監管局檢查

根據中國東南早報網報導，位在福建省南安市的85度Ｃ咖啡水頭門市，昨天上午遭市場監督管理局人員以「食品材料隨意擺地上」為由，要求整改。這項「例行檢查」已被視為中國打壓85度Ｃ的行徑之一。

「環球網」報導後，中國85度Ｃ昨在微信發出三點聲明指出，公司堅定支持「九二共識」的立場從未改變，將繼續堅持推動兩岸關係和平發展，擴大深化兩岸交流合作，反對任何分化兩岸同胞情感的行為及言論，持續秉持「兩岸一家親」信念。

聲明表示，報導稱85度Ｃ對訪客送出訂製大禮包並非實情，美國店鋪員工來自不同國籍，有一名員工臨時拿出店內吉祥物巴布蘿麵包抱枕，給「台灣當局領導人」簽名留做私人紀念，並非店鋪事先準備的大禮包。

台灣85度Ｃ隨後也發表兩點聲明，強調企業有要照顧好員工的責任和壓力、希望兩岸和平發展讓商人可以努力拚經濟。