墨西哥態度猶疑 總統專機繞道

2018-08-15

〔特派記者蘇永耀、記者呂伊萱／綜合報導〕蔡總統「同慶之旅」訪問團的華航專機由美國洛杉磯起飛，於當地時間十四日上午抵達巴拉圭。原本最直接的飛行路線，是循太平洋海岸南下，經墨西哥前往南美洲，但據了解，華航在接洽時，「注意到墨方態度一度猶疑不定」，為避免不必要的飛航風險，最後選擇繞開墨西哥航管區再直飛巴拉圭的飛航計畫。

根據華航專機座位上的飛航3D展示圖顯示，專機繞開墨西哥的航管區，在經過美國德州飛往邁阿密航管區，經古巴上空後，以接近直線方式南下，沿著哥倫比亞，及玻利維亞等國航管區飛往巴拉圭，橫跨南北半球。

訪問團表示，航空公司在編制向各國航管單位提出的飛航計畫前，均要綜合考量包括起飛、目的地及備降機場的天氣、機場跑道及滑行道狀況、全航程中航路空域天氣及可用情形等資訊，依照各種可能飛航條件，編制最適合的航線安排，以確保飛航安全，而符合相關飛航安全基準的航線，就是正規航線。此次總統專機的飛航規劃，同樣是依整體飛航條件，經飛航專業的安排，並全程按照既定計畫飛行。

外傳中國這次動用在拉美地區影響力，攔阻蔡英文出訪專機利用正規國際航線，相關人士反駁說，這是「一知半解的錯誤資訊」，在總統出訪之際，釋放這類錯假資訊，企圖炒新聞帶風向，沒有隨之起舞的必要。