洛城僑宴 美國會議員挺蔡訪華府

2018-08-14

〔特派記者蘇永耀／洛杉磯報導〕蔡英文總統於美西時間十二日晚間出席洛杉磯僑界超過千人參加的盛大晚宴，包括美國眾議院外委會主席羅伊斯、眾議員趙美心及薛曼等人也到場，總統致詞說，台美關係是前所未有的堅實，也讓我們對自身的價值與信念產生信心，這些進展也表示，在理念相同的國家社群中，台灣人民並不孤單。

參與推動台灣旅行法等多項挺台法案的薛曼說，台旅法就是要讓更高層互訪，希望蔡總統將來能訪問華府。

蔡總統在洛杉磯停留期間活動公開化，僑宴也開放媒體全程採訪。為陪同蔡總統而從夏威夷來洛杉磯的美國在台協會主席莫健肯定台美關係是愈來愈好，並公開盛讚蔡總統是「美國的朋友」。

長期支持台灣的羅伊斯即將卸下眾議員職務，他在僑宴上細數與台灣之間的深厚淵源。華裔的趙美心則高度肯定台灣出現第一位女性總統，並指美國國會對於有關台灣的議案，總有強大的支持力量，她會繼續這樣的支持。

總統致詞時提到羅伊斯在台美社群中非常受歡迎，也被當成是半個台灣人；總統並肯定薛曼不僅是朋友而已，如果看過他的紀錄，就會發現他對台美關係貢獻良多。而趙美心是「國會台灣連線」的資深成員。

談及台美關係，總統表示，這段時間出現許多變化，包括川普政府批准了首次對台的重大軍售案；在國會通過了台灣旅行法。也見證了「美國在台協會」在台北的新館落成。這些進展顯示，儘管面臨對岸對台灣的自由民主及生活方式帶來前所未有的挑戰，但台美關係卻是前所未有的堅實。

總統也說，台美關係的進展，也仰賴許多台美鄉親的出力；從產業到外交，台美人不可只作旁觀者，也不能只當啦啦隊，可以為台灣做很多事情。台灣的生存和發展，更不能沒有台美人的力量。

兩岸僑團租小飛機拉布條空戰

稍早總統抵達僑宴會場時，當地中國僑團動員數十人在對街呼口號抗議，嗆蔡英文下台。中國僑團並租小飛機拖拉「只有一個中國，台灣是中國的一部分。」英文布條，繞飛洛城市中心上空。支持台灣的台僑們也有備而來，也租著拖曳「歡迎蔡英文總統」的英文橫幅的小飛機，於飯店的上空盤旋，與中國僑民互別苗頭。