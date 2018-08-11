製冠脂妥偽藥 削近7千萬// 黑心藥商 判刑8年10月

2018-08-11

〔記者陳慰慈／新北報導〕開設偽藥工廠的潘立武、潘駿達涉嫌自中國進口製藥原料，偽製降血脂藥「冠脂妥」，一年不法獲利近七千萬元，遭檢方起訴具體求刑廿年，新北地院昨依違反藥事法判潘立武徒刑八年十月，通緝中的潘駿達另案審理。檢方認為判太輕，除表示「一定上訴」，還當庭遞交補充理由書，建請法院羈押潘立武或提高保金，以利後續審理。

求刑20年 檢：判太輕

檢方指出，先前已有不少重大犯罪案被告，利用判決定讞前的空窗期逃跑，且潘立武與中國人士熟識，得知被搜索時曾試圖湮滅證據、搭機離台。

加上同案主嫌潘駿達，原被法院裁定一百萬元交保，卻於今年六月棄保潛逃，為使後續審判能順利進行，雖潘立武一審九個月羈押期屆滿，裁定一百萬元交保，但建請法院再度羈押潘立武，或提高保金至兩百萬元，並回復每天到派出所報到規定。法院則說「會儘快處理」。

全案源起於有藥師發現，部份批號的「冠脂妥」包裝與藥品色澤跟真品不同，通報食藥署，食藥署第一時間要求醫院與藥局全面下架，並報請檢調偵辦，偽藥案因而爆發。

檢調調查，出身藥局世家的四十三歲潘立武與卅九歲藥商業務潘駿達，為牟取暴利，租用新北市汐止區一處民宅開設偽藥工廠，潘立武向在中國求學時認識的張女，購買另一種成本較低、藥效較弱的降血脂藥「立普妥」等原料，改製成「冠脂妥」，共犯周應欽、游孟翰則負責擬配方及打印藥盒，再透過盤商賣給北台灣的社區藥局，前年初至去年三月不法獲利六千九百餘萬元，因藥局真、假「冠脂妥」混賣，實際服用偽藥人數難以估算。

新北地院審理時，潘立武、周應欽坦承犯行，游孟翰則辯稱，不知道製作藥品是偽藥，法官認為游男協助潘駿達收受偽藥原料，且製藥環境髒亂，與合格製藥廠嚴格要求衛生不同，不採信游男辯詞。

冠脂妥 57萬病患使用

法官痛批，「冠脂妥」前年健保給付金額高達廿三億元，全國有五十七萬病患使用，潘立武、周應欽、游孟翰明知偽藥會對人體造成危害，卻貪圖暴利，無視民眾健康，惡性重大，判潘立武徒刑八年十月，沒收不法所得二三二四萬元；游孟翰徒刑四年九月，沒收卅二萬元；周應欽徒刑三年十月，沒收十八萬元。