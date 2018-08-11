桃市長選舉 本報民調 鄭文燦56.19%陳學聖16.06%

2018-08-11

〔記者彭琬馨、謝武雄、周敏鴻／綜合報導〕年底縣市長選戰不斷升溫，根據本報昨晚最新出爐民調，力拚連任的桃園市長鄭文燦在支持度與看好度上，皆大幅領先對手國民黨參選人陳學聖。民調顯示，有高達五十六．一九％的民眾支持鄭文燦，支持陳學聖的有十六．○六％，雙方差距達四十個百分點，未表態率則有廿七．七五％。

鄭支持度、看好度 大幅領先

看好度方面，鄭文燦更是遙遙領先陳學聖。民調顯示，有七十．○七％民眾認為鄭文燦當選桃園市長的機率較大，認為陳學聖會勝選的僅有四．九六％，未表態者有廿四．九八％。

相較於尋求連任的鄭文燦在民調上獲得過半支持，陳學聖的選情明顯陷入低迷，顯然先前藍營內部的「換將」風波及國民黨前立委楊麗環脫黨及可能投入戰局，均對陳的選情造成一定的殺傷力。

對於本報民調結果，鄭文燦謙虛表示，市府團隊受到市民普遍支持，是經年累月的打拚，也是府會合作、市民共同努力，讓桃園在升格這幾年，每天都在進步；他說，即使選舉將屆，還是每天把市政工作做好，用城市的進步來爭取市民的支持，讓桃園能夠每天持續進步改變，這是唯一的競選方法。

陳學聖則表示，民調結果與陣營內部民調僅落後十五％的數據有嚴重落差，令人難以信服。但陳學聖強調，「民調落後是自我鞭策的動力」，他不怕落後，並堅信只要虛心接受、不斷鞭策並堅持到底，一定能喚醒選民支持，在最後一刻「逆轉勝」。

這次調查是自由時報民意調查中心，於八月八、九、十日晚間進行，成功訪問桃園市一○六九位廿歲以上民眾，在九十五％信心水準下，抽樣誤差為正負三．○個百分點之內。調查是以桃園市住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣；調查經費來自自由時報社。