高嘉瑜促辭立委 姚文智讚「好建議」

2018-08-10

〔記者郭安家、周彥妤、楊淳卉／台北報導〕民進黨台北市議員高嘉瑜被民進黨台北市長參選人姚文智陣營點名應退黨，姚昨也強調，這代表競選總部的立場。高嘉瑜也反擊，「建議」姚在八月底登記參選時，可考慮宣布辭去立委職務，徹底展現參選決心，對選情必有明顯幫助。

高認為辭職可展現決心

姚文智與高嘉瑜分別為民進黨台北市長與議員參選人，母雞與小雞間卻爆發激烈的言詞互槓，不過在引發一整天政壇熱議後，兩人似乎有意降溫。

姚一度表示「不回應」

對於高嘉瑜的「建議」，姚文智先是透過幕僚表示「不回應」。但晚間則在政論節目上表示，很感謝高這樣說，她的建議非常好，「有回到我們這個團隊的感覺」，若大家都是共同構想北市這一局，如何合作並贏得勝選，自己認為這都是好事。

高嘉瑜昨晚出席活動受訪也表示，希望事件儘快平息、落幕，讓黨內思考如何共同打贏年底選戰，這也是支持者和她所期待的，口徑應該要一致對外。

姚文智競選辦公室發言人洪立齊日前突在政論節目點名，建議「友柯」的高嘉瑜退黨。姚文智昨出面受訪時，也直接表明發言人是「表達競選總部立場」。

高嘉瑜隨即反擊說，過去帶職參選若面臨選情不順，參選人為示破釜沉舟而辭去現職，往往可成為選情強心針，帶動士氣，激勵支持者，讓勝選氣勢上揚；她建議姚文智登記參選台北市長時，考慮宣布辭去立委。

同樣「友柯」的民進黨台北市議員王威中，也在臉書挺高嘉瑜，還寫「政治家暴不該再繼續了」、「在外不如意就回家打家人這樣對嗎？」王威中說，高是民進黨唯一沒有派系的市議員，此事若發生在其他議員身上，早已成為派系戰爭；難道是不敢得罪其他派系，才找唯一沒派系的高開刀？

洪耀福：姚辦發言不妥

姚、高的針鋒相對，讓事件繼續升溫，也引發黨中央關切。民進黨秘書長洪耀福表示，作為姚文智競選總幹事，他認為姚辦點名批判議員，這是不妥的發言，幕僚不該做逾越輔選的發言。

洪耀福表示，參選人就像是帶領大軍前進，過程中會有人走不動、走得慢、或遇到岔路「走岔了」，領導人應該鼓舞他們士氣，說服相信路線是對的，不是用這樣的話製造內部矛盾。他會找姚文智談談，告訴姚文智作為參選人應該做的責任和使命。