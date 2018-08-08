檢調突襲統促黨 白狼：資金來自中國

2018-08-08

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦中華統一促進黨被控收受中資在台滋事案，昨指揮調查局兵分三路搜索統促黨總部、總裁張安樂住所及其子張瑋辦公室，查扣張安樂手機、電腦，搬走十三箱證物，並約談張安樂等六人，張氏父子以身體不適為由請假，將於九日再出庭說明，另統促黨秘書長唐警生、會計人員等四人，訊後獲檢方請回，全案朝違反政治獻金法、組織犯罪防制條例方向偵辦。

追查金流 3路搜索、搬走13箱證物

據悉，檢調經長期鴨子划水後，掌握若干張安樂與中國資金間的疑情，認有深入釐清必要，因而昨天並不急著偵訊張安樂父子，而是置重點於訊問會計人員等；此外，為防串證，昨天搜索約談期間，暫將張安樂留置住所，同時間以證人身分詳訊會計等人士，將所有疑情充分訊及後才將四人請回。

北檢檢察長邢泰釗指出，全案還在蒐證過程，辦案人員非常謹慎，承辦檢察官有發傳票給張安樂，九日開庭再釐清相關案情，檢方是靠物證辦案，非靠拘提取供，目前沒有拘提必要。

張安樂：自己賺的 沒拿共產黨的錢

張安樂之前在中國深圳，原訂本月中旬回台，臨時決定於大前天回到台灣。對於遭檢調搜索，張安樂以心中坦蕩蕩回應，表示他在中國的事業有賺錢，資金從中國挪來台灣使用，沒有共產黨的資金，也沒有來自北京政府的錢。

律師黃帝穎指出，根據政治獻金法規定，政黨不得收受來自中國人民、法人或其他機構的捐贈，如違法收受，最重可處五年徒刑；另組織犯罪防制條例明定，發起、主持、操縱或指揮犯罪組織，可處三年以上、十年以下徒刑。