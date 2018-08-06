決戰南台灣》執政包袱 鐵票區也不輕鬆

2018-08-06

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底縣市長選舉，過去被視為綠營鐵票區的台南市、高雄市並不輕鬆。民進黨台南市長參選人黃偉哲、高雄市長參選人陳其邁中生代準備接棒，勝選雖不成問題，但難將賴清德、陳菊過去支持度完全轉移，或再創賴、菊高得票率。黨內人士說，中央執政包袱多少有影響，「黃偉哲畢竟不是賴清德，陳其邁也不是陳菊」，最後就是贏多少的問題。

菊賴得票難完全轉移

黃偉哲有新潮流支持，派系大老黃先柱等前台南市長賴清德核心幕僚進駐為黃輔選。黃偉哲喊出延續賴清德台南執政，賴清德首次參選拿下六成選票，連任時狂掃七成二選票，黃偉哲陣營則評估可拿下五成餘選票，若能達到六成，「就算非常不錯」。

輔選人士說，此次台南是七搶一，選票自然被瓜分。雖然黃偉哲在選舉遇到不少困難，但主要對手國民黨台南市長高思博實力弱，支持度也一直沒拉起來。

除了內部紛擾，黃偉哲還面對泛綠的前台聯立委許忠信及前台南縣長蘇煥智參選的挑戰。地方人士坦言，雖不致影響勝選，但衝擊難免，也會挫傷黃的氣勢。蘇煥智從台北轉戰台南參選，從民調上來看，對許忠信影響較大。

陳菊昨出席台南授旗誓師時表示，台南需要大團結，重拾支持者熱情是第一要務；蔡英文在授旗儀式結束後，也由黃偉哲陪同，到國策顧問黃崑濱（崑濱伯）家中拜訪用餐。

至於高雄市，陳其邁團隊評估，陳其邁歷次民調都在四成左右，支持度維持領先韓國瑜十八個百分點左右，現在還要盡力搶中間選民支持。

組織工作有前內政部長余政憲、前高雄市副市長陳啟昱運籌帷幄。輔選人士說，現在大環境氛圍與過去不同，陳菊二○一四年拿下六成八選票，已是民進黨在高雄的最大值。

至於中央執政包袱，是否對台南、高雄有衝擊？兩陣營皆指出，基層對中央執政不滿的聲音當然有，但相較其他地區，台南、高雄影響不大。

一向不被注意的屏東縣長選舉，日前則因無黨籍市議員蔣月惠事件風波影響，突然躍上全國版面。不過黨內認為，這樣的插曲不致影響屏東縣長潘孟安連任。