高思博「新台南起義」 邀3個太陽助陣

2018-08-06

〔記者萬于甄、王俊忠、蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博競選團隊將展開「新台南起義」行腳活動，計畫邀請前、後任黨主席馬英九、朱立倫與吳敦義等黨內「三個太陽」到台南幫忙造勢輔選。

高思博昨勤走基層，參加社區、廟會活動，並將於八月六日上午在東區關帝殿前廣場舉行「新台南起義」行腳記者會，宣告「新台南起義，推翻西瓜暴政」的訴求。高思博競選幕僚表示，高思博已決定邀請馬英九、吳敦義與朱立倫三人近期現身台南輔選，可以確定馬、吳、朱三人會分別南下為高思博造勢、營造勝選氣勢。

同屬泛藍陣營的無黨籍市長參選人陳子敬，昨在麻豆區成立曾文地區競選服務處。他抨擊政府欺騙、無能、搶錢，包括軍公教年金改革、房屋稅追溯漲價、治水無方等，長照及托幼新政策則是配套措施不足，讓人民失望，要政府別再騙，如果他能當選，將實踐他在擔任警務公職四十餘年的視民如親精神，再造清廉有效率的新市政府。

陳子敬成立服務處 退警到場聲援

陳子敬的競選服務處成立大會上，包括全國退警協會總會長耿繼文、前海巡署長王進旺、前警政署副署長蔡俊章、前立委李和順等人都出席。退警後援會會長鄭添旺強調，六百位會員將深入基層協助輔選。

退出民進黨參選的前台南縣長蘇煥智，昨則分別為無黨籍市議員參選人陳朝來及莊玉珠競選總部成立大會站台。蘇煥智為莊玉珠先前在議長選舉中被民進黨開除黨籍抱不平，批評民進黨要求亮票根本是違法行為。並指南市房屋稅追徵十五年也讓人民怨聲載道，現在政府離民意已愈來愈遠。