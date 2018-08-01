挺「以核養綠」公投 馬籲啟封核四

2018-08-01

〔記者施曉光、李欣芳／台北報導〕前總統馬英九、前行政院長江宜樺昨出席「以核養綠」公投記者會並參與連署，表態支持啟封核四商轉發電，以及廢除電業法第九十五條第一項規定民國一百一十四年要完全非核化的條文。對此，行政院回應，尊重民眾透過公投展現公民意志，不過，「以核養綠」不是政府的政策，台灣也沒有現在就缺電的問題。

政院：「以核養綠」不是政府的政策

馬英九呼籲政府應懸崖勒馬，如今廢核已非大勢所趨，他自己也支持發展再生能源，核能就是潔淨能源之一，希望廢核目標不要訂死在一百一十四年達成，而是應該「騎馬找馬」，不是「棄馬找馬」，更不是「殺馬找馬」，台灣才不會兩頭落空。

江宜樺則表示，當年宣布封存核四，是要給下一代保留選擇權，但這樣的想法卻被民進黨破壞，不僅不讓公投有進展，還把核四燃料棒運回國外，要讓國人以為核四不可能再商轉，還把核四不能運轉栽贓給馬政府。江指出，當年壓力非常大，民進黨不只阻擋核四案交付公投，更發動示威抗議與絕食，才逼得馬政府做成封存核四的決定。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka ）回應表示，「以核養綠」是不是人民想要的、能不能解決核廢料的問題、能不能處理台灣民眾對核能的恐懼，她沒有看到馬英九和江宜樺提出解答，但「以核養綠」不會是現在政府的選擇，一直到昨天為止備轉容量率是六．三八％，台灣沒有現在就缺電的問題。