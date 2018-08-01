藍強打反深澳》蘇：不希望只是選舉作秀

2018-08-01

〔記者俞肇福、陳心瑜、何玉華／新北報導〕國民黨北北基桃宜五位縣市長參選人連線推動反深澳燃煤電廠的公投案連署，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨走訪萬里區漁會時受訪說，他對深澳電廠的立場一致，就是要安全不能有污染，「我們不希望這種只是作選舉的秀」。

重申要安全 不能有污染立場

蘇貞昌強調，他希望讓整個台灣都能夠好好發展，大家一起為整個北北基桃，北台灣一千萬人的舞台、環形城市發展起來，「包括像漁會漁民、農會農民等各方面，我們都會注重」。

此外，蘇貞昌在拜訪三芝農會時表示，他七十一歲了，可以「涼涼在家」當阿公，參選是為了做事，他以馬來西亞出了九十三歲的總理及台積電創辦人張忠謀為例，表示張忠謀二○○五年第一次退休，遇上金融危機在二○○九年回鍋擔任董事長，做到八十八歲才退休，為台積電再創黃金十年，他請農會幹部支持「讓老縣長變身新北市長」，他並笑說七十歲算「少年啦」（台語年輕之意）啦，獲熱烈掌聲。

舉張忠謀為例 參選為了做事

對於新北市長朱立倫建議藍營縣市長參選人改變溫和的「佛系」戰法，要發揮戰鬥力。蘇貞昌受訪說，選舉最重要的是「可以為選民做什麼？」要讓選民看見構想、創新、魄力與執行力，而不是用一些手段爭選票。

蘇貞昌競選辦公室昨公布競選團隊的背心，採雙面設計、以深色為底，搭配螢光綠的襯裡，胸口有象徵蘇貞昌團隊精神的「衝」字，及「新新北，蘇貞昌」六個字，背部有閃電標誌象徵充滿能量，凸顯蘇貞昌競選團隊的高效率與執行力。