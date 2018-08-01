「一定勝利」連線 藍強打反深澳

2018-08-01

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨推動反深澳燃煤電廠的公投案連署，藍營北北基桃宜的五位縣市長參選人昨齊聚新北市黨部，北北基桃四位市長參選人各用名字的一個字諧音，組成「一定勝利」連線（侯友「宜」、「丁」守中、陳學「聖」、謝「立」功）。

被視為藍營縣市長選舉領頭羊的新北市長參選人侯友宜說，國民黨每位縣市長參選人都是領頭羊，大家攜手反空污。

包括侯友宜、台北市長參選人丁守中、桃園市長參選人陳學聖、基隆市長參選人謝立功同台連署公投案，近百名瑞芳居民也到場聲援，宜蘭縣長參選人林姿妙後來趕到，眾人打破裝滿乾冰、象徵電廠煙囪的道具。

侯友宜批政府手段粗暴

侯友宜抨擊說，政府興建深澳燃煤電廠的手段粗暴，對民眾健康造成的傷害將無法彌補，新北市已有林口電廠、三座核電廠，從未逃避協助發電的責任。

侯友宜說，蔡總統四日將到新北市輔選，希望總統屆時能明確表態，究竟支不支持深澳燃煤電廠？「她如果也反對深澳電廠，就不用推動公投連署」。

丁守中表示，深澳電廠位於基隆河口，台北盆地一年有八成的時間吹東北季風，北北基桃民眾的健康將受到嚴重戕害。

陳學聖說，他與丁守中、謝立功的選情雖然低迷，但「我們永不放棄，因為我們有方向」，民進黨就是沒方向，能源政策才亂七八糟。

謝立功說，位於瑞芳區的深澳電廠緊鄰基隆市，許多基隆市民都非常憂心，他堅決反對且要發動更激烈的抗爭；林姿妙表示，宜蘭是畚箕地形，風吹進來就出不去，深澳燃煤電廠嚴重破壞宜蘭的好山好水好空氣。