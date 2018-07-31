蒐集中國人士資料 申辦預付卡 詐團人頭門號2000筆

2018-07-31

外國人申辦 竟無需本人到場

〔記者王俊忠／台南報導〕檢警查出詐騙集團蒐集中國人士資料，向台灣大哥大高雄、台南兩家門市申辦人頭預付卡門號，再把預付卡轉賣犯罪，目前已查獲約兩千筆違法人頭門號，其中有上百筆門號曾作為詐騙電話使用。檢警先後拘提多人，日前對涉案的電信公司店員聲押獲准，檢警痛批，電信公司受理外國人申辦預付卡，竟無需本人到場、代辦門號無上限，審查程序寬鬆，檢警將持續徹查，是否有其他電信公司涉案。

檢批電信公司 審查程序寬鬆

二○一五年一名取款車手被台南警方逮捕，進一步查獲以廖俊傑為首的詐騙集團及周士棋為首的地下匯兌集團，其中廖俊傑二審被判刑十年，周士棋被判刑兩年、緩刑五年確定。

專案小組清查扣案的大量未開卡人頭門號，斷絕詐騙集團人頭門號供應源頭，發現林俊良、綽號「小胖」男子及不詳成員共組盜辦門號集團。

二○一六年間，由林俊良拿小胖蒐集的大量中國人士資料，以每筆門號五十元代價，由許冠倫等人以代辦人名義，向時任台哥大台南學甲門市店長陳裕仁及高雄小港門市店長曾少君、店員林佳臻申辦預付卡門號，得手後再把預付卡轉賣。

涉案電信公司店員 聲押禁見

許冠倫、林俊良今年五月被檢方依個資法、偽造文書、幫助詐欺等罪嫌起訴。檢警七月二十六日再到台哥大學甲、小港兩門市搜索，查扣大量已經代辦人簽名的空白代辦書。訊問陳裕仁、曾少君、林佳臻（均已離職）後，認為三人涉犯詐欺、偽造文書與違反個資法等罪嫌重大，陳裕仁八萬元交保；曾少君、林佳臻兩人有串證之虞，檢方向法院聲押禁見獲准。

國人購買台哥大「預付卡」，須同時出示「國民身分證」及「第二證件正本」（如健保卡等）。南檢襄閱主任檢察官柯怡伶表示，詐騙集團成員查悉電信公司受理外國人申辦預付卡審查程序寬鬆，大量申辦人頭門號。辦案人員認為，電信公司受理外國人申辦預付卡門號，應比照本國人嚴謹的申辦條件。