專訪教育部長》葉俊榮︰將聚焦遴選制度爭議

2018-07-30

協商校長遴選案 私會台大高層惹議

記者黃以敬、林曉雲、吳柏軒／專訪

被外界視為要來解決台大校長遴選爭議案的新任教育部長葉俊榮，上任後就定出要兩個月內速戰速決目標，且強調要走出「第三條溫暖的路」；但目前只跟被判定有程序瑕疵的台大遴委會、台大行政校方私下會面而引發「黑箱作業」疑慮，甚至遭爭議焦點人物、台大教授管中閔拒絕會面而被形容為熱臉貼冷屁股。

不再與候選人見面 不鎖定個人

葉俊榮接受本報專訪坦言，不會再與其他七位參選人會面聽取意見，對於此案件處理不會聚焦於特定個人，也不會糾結於過去的公文結論，而會聚焦遴選制度程序爭議，學校遴選程序及尊嚴都須重視，不行不好就需改進，不能和稀泥，但也不能拉到天上而不面墮，將由台大校長遴委會來決定補正程序瑕疵。

葉俊榮坦言，過去教育部有過可以處理遴選制度的機會，台大校務會議原也有機會好好討論，但都沒有、拖到現在；教育部五月發文要求重啓遴選，台大要求直接聘任，火車已對撞而形成僵局；如果他接任還是一樣僵局，那接任要作什麼?因此他不會再糾結於過去的公文結論，為了學生學習權益、台大發展及重視大學遴選制度三原則，因此只會從遴選程序上去處理爭議，要走出第三條路。

教育面臨三個「脊樑性」的結構問題

●問：接任被視為燙手的教育部長職位，想法與目標?

答：未到教育部前，在台大教書多年，觀察到儘管政治體制上解嚴，教育一直面臨三個「脊樑性」的結構問題，使得許多教育事件糾結爭議不斷在許多地方出現，必須突破，教育系統才能有改變，這三個結構問題，就是「教育跟國際」之間關係、「教育跟產業」關係、「教育跟政治」關係。而這三個問題不斷產生爭議糾結，根源則是起於「把教育和公務體系放在一起」，尤其是高教。

一是教育和國際關係，台灣曾有出國觀光不行，現在是原則可以，例外才不行，教育國際合作也應該是原則是開放的，且更積極，但國際面向也涉及很複雜的兩岸關係，其他國家沒此問題 因此兩岸間學術互動，基於國家利益和公共利益考量會做一些限制；就如有些國家對科技擴散，也是有限制的。

例如教授去中國演講，行為準則是如何? 很多人以為這樣可以，後來卻發現是違法和違規，這些事情是會對學術研究的人產生困擾。學術教育面對國際並非完全無限制，基於國家利益和公共利益考量會做一些限制，但法律規定要更清楚，減少研究人員受困擾。

第二個問題是教育與企業，也是引發學者及大學會搞不清楚分際的糾結關係。大學社會必須有責任實踐USR，學術知識延伸善盡社會責任，例如協助地方防災、合作地方深耕等。但大學如何接受企業捐款?與企業產學合作?原則是鼓勵還是不行?教授從中得到利潤又如何。

我曾到美國杜克Duke大學客座講學，有法學院教授手上就有多起法律糾紛案件在處理，他明白說有收費、因收費才會顯出知識的價值。美國教授強調，因為有清楚規範，收費就不會被指摘，所有事情須向學校、院長申報，訂清楚契約，一切是有制度的。

到美國耶魯大學讀法學院，有些同學暑假到知名律師事務所實習、有實習費荷包滿滿，有同學到公益團體服務則是經驗豐收，有人賺錢會捐三分之一給法學院學生的公基金，補貼做公益的人，大學作好分配，肯定貢獻，大家就有共同體的感覺。

學校本身就是要做好這樣的制定內規及調和的事情，教育主管機關也有相當程度讓學術教育和商業（產學）制度化，基本上可以是發揮知識力量的延伸。

教育部就要把這樣事情弄的更清楚，學校本身也要定位清楚，未來教育和產學合作、企業捐助、社會責任都須訂出更清楚規範。目前科技基本法也在處理這問題，准許利潤共享，不必全數給政府或機關，所以有調節性措施。

第三是教育和政治的關係，尤其政府角色，更是長期難解的糾葛。和歐美國家多以教會宗教私人興學為多的歷史結構不同，台灣高教大部分是公立學校，以前被政府控制死死的，大學裡校長、職員，很多是官派，甚至管到課程，政府對教育重視在政治意志的延伸。

現在民主化，但西方談大學教育是百年演進，台灣才數十年，很多大學還是須一定仰賴政府經費，還沒看到自給自足的學校，大學自主還在匍匐前進，面臨很多問題，政府面對大學要用什麼態度面對，不是那麼清楚。

以校長遴選為例，早期公派校長、職員，而目前的校長主是遴選，對照的是普選，制度迄今還在擺盪，台大目前是遴選，組成委員會，跨校為學校找出最適當的人，不是傳統的多數民主、不是選舉，其中review審議、 討論很重要。

對校長遴選，教育部原則上要尊重 ，結果出來就不能用誰選上或誰沒選上來看問題。教育部做為政府部會，是否應中立？其他部會角色為何？西方有很多討論，而台灣從權威進入民主化很短時間，還有此三問題長期存在，讓學術教育界產生很多爭議 甚至發展遲滯。

而貫穿這大三問題的一件事，讓問題更複雜，就是「把高教放入公務系統」來看；以公務人員角度看教授行為、行為準則、會計及人事系統、薪水，有無可能應讓大學多一點彈性去處理，政府作好控管總量，但放鬆管制，而大學自己也要發展出一套規範，也要面對社會監督。

我自己是廣義的教育人員，思考可不可能給教育一個機會，與政府內部及社會對話；教育部作很多努力和計畫，高教深耕、玉山計畫等，更要做一點結構性的大事，讓力量發揮出來。

只要有人問我，最喜歡那一個國家，永遠說台灣台灣台灣，台灣因挖不到礦產，就必須挖智慧，重視人才。面對全球競爭，三個問題需更多思考，要讓教育內部的人有更好且清楚面向，提供更好環境。面對這些結構性問題，要有一些新的制度規範。

回到台大遴委會處理 補正程序

●問：這些問題確實長期存在，而台大校長遴選案就可看到教育與企業、與兩岸交流、與政治的糾葛。過去不是沒規範，但台大校長遴選案及當選人被檢舉涉法，而教育部經跨部會討論，依現有法令認定須「重啓遴選、補正瑕疵」，也指當選人兼職有違法之虞。新部長上任，要重新解釋台大案爭議？如何走出第三條路?

答：之前有幾次機會可以階段性解決制度問題，但拖了這麼久，就須先解僵局。我現在就不再糾結在雙方先前對管案的解釋及公函，而是要找出第三條路去解決僵局。

台大遴選案有三個癥結爭議，先前主要是兼職獨董資訊不全、未利益迴避課題、衍生出學術倫理及當選人赴中兼職涉法。但教育部最關鍵決定是五月所發公文，最後是聚焦在獨董兼職、未利益迴避的一癥結，而這，都跟先前說的三個面向結構性問題都有關係，欠缺對大學這幾個面向比較完整的規範討論，產生糾葛。

對於大學自治，教育部原則上是尊重。而從法理上，大學遴選校長由教育部聘任，要看過程有無重大明顯瑕疵，如有明顯重大瑕疵，教育部就要行使職權。

但台大是否有重大瑕疵，不是教育部單方面說了算，也不是台大某人說了算，法律有一些操作原則。就如台大在內各方當事人，已經提出司法救濟程序，現今許多有爭議的事情，最後都會有司法判定。

目前是要鋪一點路、釋放一點空間，不是挺管或反管，而要從法治基礎上看事情，是要看應該如何補正程序瑕疵。

●Q:如果其中涉及結構及制度面問題須釐清改善，卻立下二個月就要「速戰速決」的軍令狀?

Ａ：教育部之前有幾次機會是可處理制度爭議，台大校務會議也有機會可好好理性討論制度議題，卻都沒討論，好可惜。而目前現實是，事情已經拖很久，任理校長很久，台大學生很無辜，不能繼續下去。

目前現實確實有三組提出訴願等法律手段，尊重保障相關人救濟權利。其實是任何一方，做任何決定，就都會有人訴訟，民主法治社會，利害關係人尋求司法保障。但訴訟動輒要以年計算，更重要是，不管行政機關如何決定，若最後只等由司法機關做出決定， 也是司法逾越教育的不好狀況。

因此最後就只能回到台大遴選委員會做決定，程序處理如果是合理的，不能從人的角度去看其結果；但程序上也確實有人指責，而且很聚焦，必須面對及處理。學校在遴選程序及尊嚴，一定要重視，制度是否不明確，何時要迴避？何時要揭露？制度及程序問題要弄清楚，都應要做處理；如果不行不好，再來要改進。

第三條路 必定符合法律程序

●問：目前新教長只跟當初被認為遴選有瑕疵的台大遴委會召集人、部分遴委及台大行政首長商談。外界有黑箱疑慮?就算要走第三條路，也須符合法規的解讀及規範?

答：行政程序法希望讓相關當事人表示意見，但不包括八位候選人。因為教育部公文是給台大，台大和遴委會是實際執行遴選作業，很重要。拜訪遴委會召集人陳維昭，請教和完整聽他的過去做法及未來想法。也要多了解，所謂遴選程序瑕疵原因和嚴重，是法令不備或因為人為操作有問題，有任何瑕疵，任何人都必須面對。

希望台大遴委會能重新開會，再討論遴選爭議當然最好，可以解開僵局，讓事情往前走，不糾結，也不要苦等訴訟結果。外界傳言揣測重新投票、重新遴選、誰參選等，都是假設性說法。一切都要看遴委會如何決定，所以要溝通。

第三條路的處理也必會符合應有法律程序，現在要彌補以前糾結的程序瑕疵問題，當然也要合乎程序，但加入善意、傾聽和溝通。就像大埔案，想回復張藥房原貌，但土地已被徵收，政府決定變建地，就算要做彌補正義的事，也要經正當程序，苗栗縣和內政部再經都市計畫審議一次，重開工才站得住腳。

未來不管處理台大遴選爭議案的結果如何，都會被各界檢視，也須對外做完整說明；而且這些爭議也都有行政訴願在進行，將有司法審判結果對比。因此，教育部處理問題，「永遠要有一種態度，後面可能有司法程序，做任何事都要合乎法律和程序」。

我也要強調，「今天任何一個人，不管擔任那個大學校長，都還須接受監督」，當了校長，更會要受到強力監督及檢視。

上任後做了相當多溝通、請教，了解到大學校長遴選制度還需要好好檢視與檢討，處理台大個案時，也需把制度改革方向導入，未來要建立更健全的制度。教育與公務系統糾葛的結構性問題更須處理，兩者人事、經費、行事準則等都須更分離，希望能給高教更多彈性，學術界、教育界人才可有更好環境與發展空間。