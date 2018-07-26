蔡明憲：正名公投連署暴增

2018-07-26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣聯合國協進會理事長蔡明憲昨受訪表示，中國的蠻橫打壓，反而讓東京奧運正名公投的連署爆量，希望八月就能達到三十五萬份公投連署目標。未來東京奧運正名工作小組也將拜會各國在台的大使館、代表處，請他們在國際奧會中為台灣仗義執言，重新讓台中市舉辦東亞青年運動會。

奧運正名公投由「飛躍羚羊」紀政領銜，在第一階段的提案中，共蒐集了四四八八份提案書，於四月達成，目前正在進行第二階段連署，昨天網站上寫著「倒數二十一天」。

蔡明憲說，儘管公投連署成案門檻約為二十八萬份，但為保險起見，希望能蒐集到三十萬至三十五萬份連署。

蔡明憲指出，最近會串聯各縣市民代，已經有越來越多民代加入，部分民進黨與時代力量的民代服務處、各縣市長老教會都有連署站，民眾可到這些地方填寫實體連署書，或上網搜尋「2020東京奧運正名運動後援會」，目前連署書已經達到十多萬份。

此外，蔡明憲也說，工作小組會在這一、兩週拜訪各國駐台單位，請他們協助台灣、在國際奧會替台灣發聲，讓台中能夠繼續舉辦東亞青運。

蔡明憲表示，從這次事件就可看出，對中國善意不會得到正面回應，小英政府應該要硬起來，更積極連署工作；過去民眾不了解正名公投在幹嘛，這次被中國打壓，連署反而增加得更快，大家都很憤怒，他這些天就接到很多人的詢問電話，希望能夠加入連署。