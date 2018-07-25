東奧正名 中國不爽》紀政：台灣應續爭取國際地位

2018-07-25

〔記者廖聿偉／台北報導〕東亞奧會（EAOC）昨決議取消明年台中市東亞青運會的主辦權，中國將原因歸咎於台灣民間推動「東京奧運正名活動」；「二○二○東京奧運台灣正名公投運動」領銜人紀政痛心表示：「中國以泱泱大國自居，卻失去氣度與風範，不斷用惡質的方式打壓台灣，國人應發揮梅花堅毅的精神，繼續爭取國際地位。」

紀政日前才出席「我們的名字、我們在乎」活動，大力推動公民連署，期盼我國能在東京奧運以「台灣」的名稱參賽，未料此活動觸動對岸的敏感神經，紀政也招致部分人士抨擊。

紀政強調：「人在做，天在看，我不擔心自己被抹黑。從一九六○年第一次參加羅馬奧運，在選手村看到地球村和諧的一幕，是我永遠無法抹滅的記憶。這次正名運動是由日本先發起，別人都在幫我們發聲，身為台灣的公民，怎能不力挺？」

台灣在國際地位上處於極度弱勢，強行推動正名反遭打壓，也導致選手失去舞台。紀政表示：「政治黑手不該伸入運動競技，如果連東亞奧會都無法讓政治歸政治、運動歸運動，如何令人信服呢？」

二○二○東京奧運正名行動小組昨天也發表聲明抗議，呼籲東亞奧會堅守奧會精神，切勿淪為中國附屬團體、成為中國打壓台灣的幫凶。聲明強調，並非要求政府或中國台北奧會片面、逕行違反洛桑協議，而是要求相關權責單位依國際奧會憲章規定，循正當管道提出正名的申請。另外，台灣隊正名公投是依公投法辦理，並經中選會兩階段審核通過，屬台灣內部事務，任何他國政治力量不得干預。