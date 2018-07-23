司法話題》減少爭產照護爭議 民法擬訂意定監護

2018-07-23

〔記者黃欣柏／台北報導〕法務部參考國內外立法例後，擬於民法中增訂「成年人意定監護」制度，讓成年民眾可透過事先約定，選定自己未來無法自理生活、受法院監護宣告時的監護人，新制將與現行由法院依職權選定監護人的舊制並行，提供民眾一個新的選擇，草案目前已送行政院審議。

未來成年人可自選監護人

現行民法規定，成年監護必須在本人有重度失智、失能等情況下，經聲請人聲請，由法院依職權選擇配偶、4親等內親屬或1年內曾同居之人等適當人選作為監護人；法務部考量國內高齡、單身人口日增，親屬間關係疏離者亦不在少數，故研擬在民法親屬編中增訂「成年人意定監護」制度。

根據草案，未來成年民眾將可透過事先約定，挑選1人或數人做為受監護宣告時的監護人，而若選擇由多人同時監護，還可分別約定每個人負責職務，例如可將財產管理與健康照護交給不同監護人處理，契約須由公證人作成公證書，並於7天內以書面通知居住地管轄法院，契約須在當事人受法院監護宣告後才生效。

由於修法意旨是貫徹「當事人自主原則」，新法也給予民眾事先指定財產管理者權限的自由，若當事人在擬具意定監護契約前，已特別約定何人可管理、處分其財產，將以當事人的意思為優先，法院將僅在當事人未做約定時酌予介入。

法務部政務次長陳明堂指出，本次修法的最大目的，就是讓民眾擁有選定監護人的自主權，進而減少將來失去自理能力時的照護與財產問題，尤其現代社會的親屬關係有時比朋友更疏離，新制度更能確保民眾的尊嚴與利益，惟此制度也可能造成親屬與被選任者之間的糾紛，法務部後續也將提出配套法案解決。