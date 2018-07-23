同樣違規兼職 台大懲處2教授不罰「管」／有教授質疑「一國兩制」 遇到管爺就放水

2018-07-23

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大終於開鍘教授違法兼職！台大上月底召開教評會，對兩名未經學校正式核准就出任企業兼職的教授開鍘，一人被取消其未來三年的借調申請，另一人被要求辭去兼職且未來不得再任此職。有台大教授質疑，涉案教授有的是未核准就出任兼職多年，學校及院系過去管理就涉失職，而台大教授管中閔也被查出未申請、未核准就任企業兼職，台大校方不能放任「一國兩制」、遇到管爺就放水。

台大教授管中閔被查出未獲正式核准就出任台灣大獨董，甚至未申請就出任台灣大薪酬、審計委員兼職，台大校方一直辯稱對台大而言不算違規。

一人取消3年借調申請 一人辭兼職

但台大六月廿二日召開教評會，對兩名管理學院分屬國企系及資管系的教授，未經核准就在校外兼職案做出懲處。據會議紀錄，其中一名台大教授在一○四年六月未經同意，就擔任公司獨董、審計、薪酬委員等，到今年五月才申請補正，系務會議、教評會決議做出懲處，取消未來三年借調申請。

另一人更是自一○○年十二月就未經學校同意出任某公司薪酬委員，也到今年才補提申請；但系方僅要求立即辭去兼職，此後不得再任該職。

紀錄更直指，類此「未經本校同意即兼任公司兼職，涉及違反聘約及相關規定」，包括違反台大聘約第六條規定，「專任教師應經本校書面同意，始得在校外兼課或兼職」。

台大機械系特聘教授陳炳煇認為，學校對教授兼職早應嚴管，尤其一○五年已修訂兼職簽辦表及「兼職準則」，要求須先簽產學契約、且須取得系、校正式核可才能同意兼職並上任，偷跑教授就得為違法行為負責。

對於台大不願面對管中閔未申請、未核准就兼職台灣大的違法狀況，台大教授劉靜怡則對這兩案發文指出，「台大如不承認這種未核准就兼職的作法是有錯的違法，那就不需送教評會處分嘛！」

陳炳煇更指，管案與遭懲處教授一樣有「未經同意就兼職」的事實存在，恐需問台大財金系、管理學院為何不處理，也批校方對待管與其他教授「一國兩制」，應徹底執法以儆效尤。

台大：2教授兼職案應與管案不同

台大校方則表示，管案先前經人事室說明，在校內規範應沒問題。至於教評會懲處兩名教授兼職案，與管案應不一樣，但需了解案情才能說明。

教育部次長林騰蛟說，法律明定教授兼職須事先報請學校核准，否則大學就需處分違規；而台大承認有許多教授兼職是事後追認，到底哪些是違法，應做好管理；教育部未來也會針對教授兼職做更通盤檢討調整，避免違法兼職爭議再發生。