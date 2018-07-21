英︰華為電信設備 危及國安

2018-07-21

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國政府由情報機構簽核的報告指出，中國華為（Huawei）生產的電信設備存在工程流程缺陷，以及技術和供應鏈的問題，讓英國電信網路面臨新的安全風險；英國官方評估證實華為產品存有國安威脅，加劇各界對華為間諜活動的擔憂。

英國情報機構政府通訊總部（GCHQ）簽核、由監督華為網路安全評估中心（HCSEC）撰寫的報告指出，「華為工程流程缺陷的發現，暴露英國電信網路存在的新風險，以及在減緩風險和管理上面臨的長期挑戰」。HCSEC週四報告首次降低對華為提供的安全保證層級。

路透報導，英國安全部門資深官員表示，現在只能「有限保證」華為英國業務沒有帶來國安威脅，這是一項「大改變」，這顯示英國政府收回先前認為其產品不構成國安威脅的看法。

英國官員指出，他們發現華為產品存在的技術問題，限制安全研究人員檢查其產品內部代碼的能力。英國國家網絡安全中心（NCSC）表示，最近審查發現兩大安全問題：第一，HCSEC實驗室不一定測試華為設備中最新軟體，而電信設備軟體經常是在安裝後遠距更新，存在遠端遙控的風險；第二，華為設備有時採用第三方軟體，但某供應商將在二○二○年停止提供安全補丁。

這份評估報告意味，採用華為產品的英國關鍵基礎設施可能被外國敵人鎖定。華為過去十年來不斷深化在英國的業務，目前為英國最大電信服務供應商BT Group提供寬頻設備，並為無線通訊鉅子沃達豐（Vodafone）提供行動網路設備。

美國和澳洲已提高警戒，全面防備中國政府可能藉華為從事間諜活動的風險。美國國會報告認定華為和中興是美國國安威脅，設備可能允許中國政府監視或癱瘓美國電信網路，華府已擴大限制兩公司產品。

澳洲和南太平洋島國巴布亞紐幾內亞、索羅門群島則是簽署聯合海底光纖電纜計畫，力擋華為藉由鋪設光纜進入澳洲後院。