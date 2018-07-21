川普擬加關稅 瞄準5千億美元中國貨

2018-07-21

加大力道施壓 涵蓋所有中國進口商品 貿易衝突再升級

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普週五接受CNBC訪問表示，他準備好對所有從中國進口、價值五千億美元商品加徵關稅，「我們來到極大金額，我準備好走向五千億美元」；川普直接對「好朋友」中國領導人習近平升高施壓，美中貿易衝突恐將升級。消息傳出，歐股走跌、道瓊歐洲六百指數跌○．五％，美股道瓊和史坦普期指都進一步下滑。

逼中讓步 重返談判桌

根據美國官方數據，美國去年自中國進口五○五○億美元商品，遠高於美國對中國出口一二九九億美元；川普希望中國政府採取行動，以降低美對中約三七五○億美元貿易逆差。川普的說法，意在傳達他挑戰極限的意願，只要美國能達到中國在關稅讓步、停止竊取美國智慧財產及強迫技術轉讓等不公平貿易措施的目標，就會這樣做。

川普表示，「我這麼做不是因為政治，是為我們國家做正確的事，我們長期以來一直被中國剝削」；美國在一些領域都被占便宜，包括貿易和貨幣政策，對中國實施關稅並不是出於惡意，「我不想要他們感到害怕，我實在很喜歡習主席，但這非常不公平」。

川普隨後推文說：「中國、歐盟和其他國家一直在操縱匯率和調降利率，但美國正在升息，且美元每天越來越強，拿掉我們很大競爭利基。像往常一樣，不是一個公平競爭的環境。」

美中貿易談判陷入停滯，美國財政部長努勤先前表示，唯有中國願意深化對經濟的結構改革，美國才願意重返談判桌。努勤並重申，美國對中國商品課徵關稅是為了讓美國企業得到自由、公平的貿易環境，並指「這場貿易糾紛最終會有好結局」。

關稅大戰 一波又一波

川普政府對中國祭出三○一制裁，已公布對中國二五○○億美元商品課稅，首波三四○億美元商品已於七月六日生效，第二波一六○億美元商品尚待完成程序；第三波二千億美元商品課稅清單也在七月十日公布，最快可能在八月底公布結果。

中國本月初也立即反擊，對美國三四○億美元商品同樣課徵廿五％關稅。不過，中國去年僅自美國進口約一三○○億美元商品，沒有足夠金額可如華府般使用關稅手段來反制，可能採取緊縮監管等非關稅壁壘來報復，如高通併購恩智浦半導體案，即遭中國監管機構延宕審查。