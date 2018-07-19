前人捐地蓋廟 34坪未移轉 2後人獲判補償4234萬

2018-07-19

〔記者王定傳／新北報導〕前人捐地蓋廟，因其中近十分之一、約三十四坪多的土地未完成移轉，近百年後，後人獲法院判准可得到補償四千多萬元。

93年前 福和宮擴建獲捐地

有二百五十二年歷史的新北市中和福和宮，一九二五年由鄉民童玉堂等人捐地擴建，這段歷史仍記載在宮牆碑文上，傳為佳話；九十三年後，童氏家族中有兩名後人表示持有部分所有權，福和宮因而提訴，盼補償二人各七七三萬餘元，換得土地完整所有權；新北地院依估價報告判定，認為福和宮應補償兩人各二一一七萬元，合計四二三四萬餘元。

法界人士表示，早期民眾捐地蓋廟，少有「移轉所有權」概念，常發生先人捐地沒移轉登記，後人繼承不見得願意捐出，以致產生糾紛，童玉堂剛捐地時也有類似情況，但後來與五名子女陸續把所有權捐出，僅剩家族中有兩人還持有部分所有權。

盼用1546萬換回兩人持分

兩童氏後人中，有一人沒表示意見，另一人說他被剝奪使用土地機會，該土地因福和宮使用以致發展潛力受限，應提高補償金；法院審理時，估價整塊約三一七坪的土地值三億八千多萬，兩名後人各持有其中的一一○分之六，福和宮質疑估價師沒斟酌這是間歷史悠久寺廟，應將土地發展潛力往下修正。

這塊土地位於中和廟美街旁，是福和宮主建物坐落土地之一，附近有中和農會及國小，還有捷運萬大線工程進行，依新北市不動產估價師公會估價報告，該土地發展潛力屬「優」等，價值高達三億八八一六萬餘元。估價師證稱，土地發展潛力列「優」，是因該地有鄰里型商圈，發展有一定成熟度，有捷運施工、附近陸續推新成屋建案，與上面有無建物無關。

廟方將上訴要求重估價

新北地院法官審理認為，該兩名後人各持有約十七．三四坪土地，以估價後的補償金額計算，每坪價值達一二二萬餘元，依此宣判。

福和宮委任律師張漢榮則說，估價師沒考量到福和宮為歷史悠久的廟宇、其主建物就在這塊土地上，不可能蓋大樓，上訴後將聲請法院重新鑑定，請其他估價師就「現狀」評估，才符合真實行情。