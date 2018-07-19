鎮壓無效 老兵維權運動一波波

2018-07-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕在中國江蘇省鎮江市的退伍軍人集體維權行動慘遭鎮壓後，自由亞洲電台（ＲＦＡ）和「民生觀察」網站等報導，近日中國各地的退伍軍人再次掀起維權熱潮，十七日在重慶市約有五百名軍轉（軍隊轉業）志願兵於民政局門口聚集，要求民政局給予妥善安置，並呼籲全國戰友給予關注。河南省民政廳外，十六日也聚集數百名老兵，要求與出巡的退役軍人事務部部長孫紹騁會面。

近兩個月來，中國接連傳出多起老兵維權事件，遭警方暴力鎮壓或強行遣返。河南省民政廳外聚集來自開封、商丘、焦作、鄭州、安陽等各縣市的老兵，據稱約五、六百人，十八個地方縣市都有老兵代表參加，包括傷殘軍人及兩參老兵（參戰和參加核武試驗的退伍軍人）等。

老兵們聽聞孫紹騁前往當地調查研究，希望獲得接見，截至十七日仍有不少老兵守候。老兵指出，他們的要求不高，僅希望落實老兵待遇問題；現在兩參老兵每月只有四、五百元人民幣（約一八○○至二三○○元台幣），完全無法生存。

另外，山東濟南火車站外也聚集數十名老兵，準備搭車前往北京上訪，但遭當局攔截。知情人士透露，這些老兵是農村退伍軍人，因待遇與城市兵不同而決定維權。據傳吉林省同日也有退伍老兵上街維權。

中國各地六至七月間紛紛傳出老兵維權事件，河北、山西、湖南等地都有類似事件，最受關注的是六月十九日的鎮江事件，當局調派萬名警力鎮壓。江蘇省蘇州市老兵朱永健受戰友號召前往鎮江聲援，但在二十三日暴力清場時，頭部慘遭打傷，後被警方帶回蘇州，軟禁在家。朱永健告訴記者，他被交給八名流氓看管，自由受到限制；他因纏訟十八年多次上訪申訴，卻有六次被押入精神病院、三次接受勞教。