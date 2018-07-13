貨運准調運費 宅配快遞看漲

2018-07-13

公路總局核准 最高漲6.02％

〔記者鄭琪芳、鄭瑋奇、王憶紅／綜合報導〕油價不斷上漲，貨運業者不堪運輸成本上漲，汽車貨運同業公會四月向交通部公路總局申請調漲貨運基本運價，公路總局日前核准貨運業者申請，依「公路汽車貨運費率臨時調整機制」調整貨運基本運價上限，由六．八一元／噸公里調漲為七．二二元／噸公里，上限調幅六．○二％；業者估算，若宅配、快遞業者依此調漲運費，可能調漲兩元到十元。

公路總局指出，貨運業者若要調整運費，不得超過基本運價上限，並報請當地監理機關備查後，公告一週期滿才可實施。下次啟動調整機制門檻平均油價上限為超級柴油每公升二十七．六六元，下限為每公升二十一．一五元。

宅配快遞業 恐漲2到10元

貨運業者表示，油價持續上漲，去年就已達到基本運價調漲門檻，公路總局卻不准調漲，這次貨運公會再度提出申請，拖了三個月後，公路總局終於同意了，但現在中油超級柴油已是每公升二十七．三元，很快又要到調整門檻二十七．六六元，到時候難道要再重新申請一次？

宅配業者推估，隨公路汽車貨運業基本運價調漲，儲配／運輸物流業也有同樣成本壓力，也會評估反映到宅配和快遞費用，可能調漲兩元到十元間；宅配通、黑貓宅急便等業者表示，因業別非屬公路汽車貨運業，而是儲配／運輸物流業，無法直接跟著調整基本運價，但油價直直漲，每月成本增加不少，現尚無評估是否要跟進調價。

客運業者申請調漲 遭退回

另外，公共汽車客運公會全聯會六月一日申請調漲公路客運基本運價，則遭公路總局退回；公車客運公會秘書長謝界田表示，六月二十日開理監事會議時，多名理監事都有要求反應，加上油價持續看漲，一定會再提報調漲，但會先緩一緩，預計兩、三個月後再提報。

公路總局運輸組長劉育麟表示，根據客運臨時調整機制，業者申請時的油價剛好達標一點點，且一月剛調漲，一直漲價社會觀感不好，若油價持續攀高，根據機制未來四個月都不能再提調漲，對業者較不利，當時業者有說願意共體時艱。