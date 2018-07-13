國教挑戰大 教團籲新教長速進入狀況

2018-07-13

〔記者林曉雲／台北報導〕新任教育部長葉俊榮在上任一週後，就必須主持全國廿二縣市教育局長會議，面對繁瑣的國教挑戰。家長團體和教師團體、校長團體均擔憂，葉俊榮對明年上路的十二年國教新課綱非常陌生，也對國教推動相當外行，呼籲葉部長應儘速進入狀況。

全教總理事長張旭政表示，葉俊榮出身學術圈，著作等身，又有豐富的內閣行政經歷，客觀條件來看，的確適合擔任教育部長，加上他表現穩健，擔任教長應可有較長任期，讓教育政策從穩健中前進，民進黨此人事安排，雖出乎意料之外，但不失為高招。

但張旭政也直指，台大校長遴選案如用同樣標準檢視，是否會燒到葉俊榮自己或引起波瀾，是葉必須面對的政治問題；是否要將大學校長遴選程序和資格明確化，也考驗葉是否有擔當；對於私立大專院校退場轉型條例草案，能否抵擋龐大利益爭奪的壓力？將測試葉是否具有教育公共化的理想。

全國家長教育志工團體聯盟理事長吳福濱表示，台灣教育問題繁多，尤其十二年國教新課綱預計明年上路，在時間壓力下，呼籲葉部長應徵召更多課綱專業人士協助，以減少上路可能引發的爭議或阻力。

全國中小學校長協會理事長吳錦章則呼籲，十二年國教是台灣近十年來最重要的教育改革，新教長應多了解和關注國教，其中社會領綱爭議多時，應勿淪為政黨角力的政治討論，否則「課綱延後二年也無法上路」，另盼新教長重視全國十大教育陣營的呼籲，將處理不適任老師做為首要任務。