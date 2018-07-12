北北基不同調 民眾無所適從

2018-07-12

上不上班陷兩難 北市有幼托因人力不足停課

〔記者李欣芳、沈佩瑤、蔡亞樺、周彥妤、鍾泓良、盧賢秀、林欣漢、鄭瑋奇／綜合報導〕瑪莉亞颱風「快閃」路過台灣，台北市、基隆市昨正常上班上課，新北市則停止上班上課，造成不少公司行號供貨失調，人力調度也出現問題。民眾抱怨從沒碰過這種亂象，上不上班都陷入兩難。

業者供貨失調 人力調度出問題

在台北經營早餐店的林太太表示，因為工作地點在台北，所以須上班，但公司食品廠在新北，根本沒辦法正常供貨，最後公司決定把開門營業時間從上午五時卅分延到九時，但還是沒辦法和平時一樣順利供餐。

北市幼托機構因老師或照顧員不夠，只好停課停托，有的幼托則要求教職員全員到齊，有假可放的老師昨仍冒雨上班，園方、老師及家長三方抱怨連連。北市私立幼兒園園長直言，最頭痛就是住新北市的老師要不要到班，第一時間也怕師生比不足，孩童乏人照顧，政府根本是擾民。

家住基隆市中山區的潘小姐在台北市南港區的科技公司工作，上班的路程必須經過停班停課的新北市，按照規定可以放假，但前一晚公司主管通知說，不來上班就沒有當天的日薪，為了家計考量，而且昨天上午「風雨不大」，只好趕去上班。

林先生說，昨天早上搭火車沒什麼人，雖然家住新北板橋區可以休假，但因為「沒什麼風雨」，也不想少一天的薪水，所以還是到基隆上班，何況自己的工作沒做，別人也不會幫你做，最後只會讓自己更忙，且依昨天的天氣，應該上班才對，放颱風假沒什麼道理。

包括勞動部、文化部、國發會等中央部會，也因雙北不同調，上班「一國兩制」。比如，位於新北市新莊副都心聯合辦公大樓的文化部，昨天不必上班，但文化部的影視及流行音樂產業局位於台北市，則照常辦公。

國發會的本部在台北市，昨天照常上班，但國發會檔案局則位於新北市新莊副都心，與新北市公家機關一樣不必上班。

火車大誤點 基隆通勤族怨連連

此外，台鐵基隆段因為沿線鐵軌有強風吹落的樹枝等雜物，台鐵局為了清理軌道異物，原本昨天上午停駛，但因台北市、基隆市要上班上課，基隆市政府前天漏夜協調台鐵局昨天凌晨緊急檢修，趕在昨天上午六時半起陸續發車。但因人力車輛臨時調度，因此班次減少、間隔拉長，大多誤點四十至五十分鐘以上，甚至達一三五分鐘，民眾罵聲連連，怒批：「這叫我們如何上班？」

去台北市開會的安樂高中教師李啟嘉說，到火車站後才驚覺多班列車嚴重誤點或停駛，他等了一會兒上車，車廂只有兩個人，「基隆人已經知道緊急應變」，都改搭客運。

很多通勤族抱怨說，北北基是共同生活圈卻放假不同調，不論正常上班上課的決策是否正確，但決策的官員「有考慮到火車嚴重誤點、停駛的問題嗎？」

台鐵局解釋，雖然昨日上午決定復駛，但因許多車輛編組仍在其他地區，北部區間只能先盤點各站停留車輛、人力，將現有編組機動調度行駛；因此，跟平常日相比，民眾一定會覺得班次少很多，班距間隔非常久。不過昨日新北、桃園都是停班、停課，台鐵局表示，各車站搭車旅客都不是很多，沒有旅客塞在車站的情況發生。