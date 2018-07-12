颱風假決策 人事總處︰做法應更精進

2018-07-12

〔記者李欣芳、蘇芳禾、彭琬馨、鄭鴻達、鍾泓良／綜合報導〕中颱瑪莉亞襲北台，北北基放假不同調，引發不少跨縣市通勤到台北市上班民眾的不便，導致民怨。一位中央政府知情官員昨表示，新北市府打破六年來北北基齊一步驟、協調統一是否放假的默契，前晚率先宣布昨天放假，對新北突襲的做法感到傻眼。官員指出，要不要放颱風假是縣市長的權責，中央現階段也不宜直接干預，對於不同調的問題，短期內無解。

行政院人事行政總處則表示，這次事件過後，將會與地方縣市政府討論，是否有更精進的做法。內政部長葉俊榮昨解散中央災害應變中心之後，也提出檢討，認為颱風假的制度應該要更清楚。

民進黨新北市立委羅致政說，北北基是共同生活圈，有些放、有些不放，會造成民眾困擾。縱使新北指行政區內有幅員廣闊的海岸、山區地形才決定放假，但過去可以北北基同調，顯示「最早宣布的新北，要負最大的責任」。

新北破壞默契 中央難干預

民進黨立委李俊俋說，中颱瑪莉亞有兩件事與過去不太一樣。第一，中央氣象局與各縣市首長視訊，即時提供科學數據讓首長們判斷，依數據回到理性決策的層次，這是進步；北北基首度未採相同步調，當然也有政治攻防。民進黨立委劉世芳認為，可能因年底縣市長選舉有選舉的壓力，無法客觀評斷標準，最後當然還是要首長負起政治責任。

時代力量立委徐永明認為，北北基生活圈三行政首長對颱風假決策分歧，導致跨區上班民眾無所適從，這是市府首長的失職。這次颱風假政治計算多導致的混亂，凸顯過去討論多時的「北北基整合」議題值得再思考。

國民黨立委蔣萬安指出，全台近四年因颱風停班停課天數，平均每年僅二．四天，但因颱風受傷死亡失蹤總人數為二一二一人，朝野立委都有提案將颱風假入法，草案已完成初審，呼籲新會期儘快進入朝野協商，完成修法。

台北市勞動局長賴香伶表示，北北基共同生活圈是事實，也聽到很多職員及家屬的抱怨，但「勞基法」裡沒有「颱風假」，是否放颱風假是依據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，只要「居住地」或「上班地」或「上班途中必須經過的縣市」其一宣布停班，雇主就不得強制要求勞工上班；如果當天沒有出勤，雇主沒有補發工資的義務。