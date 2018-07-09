美媒CNBC透露》五角大廈：航艦行經台海 早該有所安排

2018-07-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國海軍兩艘伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」及「馬斯廷號」，七日自我國南部海域經台灣海峽航向東北亞，消息經我國防部及美軍相繼證實後，受到國際社會及重要媒體高度關注，普遍認為此舉為美方針對南海、貿易、北韓和台海問題，向北京當局表態。

美驅逐艦航經台海 外媒廣泛報導

美軍太平洋艦隊發言人布朗八日證實兩艘軍艦通過台海一事。美國福斯新聞則透露，此前已獲三名不具名美方國防官員告知，班福特號和馬斯廷號將在台灣七日晚間九時，至翌日下午五時通過台海，但同意待軍艦安全通過後再報導。這正好顯示美軍此舉並非臨時起意。

距離上次美航艦通過台海 已有11年

美國媒體CNBC指出，上月即傳出美軍可能派遣航空母艦通過台海，而最終改派驅逐艦，可能是為避免過度挑動北京敏感神經。不過，有鑑於美航母上次通過台海已是二○○七年布希主政時期，部分國防官員如今相信，「美軍航母行經台海之行動，早該有所安排。」美國國防部主管東亞事務的前副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）則說，美方派軍艦通過台海有兩大意義，一是持續展現對台灣的支持，二是傳達美方在中國周邊地區執行航海權利的必然意願。

此外，美國有線電視新聞網（CNN）、俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」（RT）指出，美軍驅逐艦上次進入台海是在去年七月，尾隨監控中國遼寧號，而此次行動更適逢美中貿易戰正酣及南海情勢升溫之際。美國國防部長馬提斯上月才在新加坡「香格里拉對話」中指控中方，違背中國國家主席習近平一五年訪問白宮時做出的「不推動南海軍事化」承諾。

福斯新聞還指出，美國國務卿龐皮歐七日在北韓商討棄核細節和時程，美軍此時行動，也是針對中方應發揮影響力促使北韓完全去核化的「提醒」。